Candidato à Prefeitura de São Paulo na eleição de 2024, Guilherme Boulos (Psol) esteve presente no ato de filiação de sua vice, Marta Suplicy, no Partido dos Trabalhadores

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) celebrou a entrada de Marta Suplicy na chapa. O psolista participou do ato de filiação de Marta ao Partido dos Trabalhadores, realizado na noite desta sexta-feira (2/2). O retorno à sigla foi costurado com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também esteve presente na cerimônia.

"Quero dar as boas-vindas à chapa vitoriosa que vai mudar a cidade de São Paulo. Quando a Marta decidiu caminhar com nosso projeto, ela fez isso com a consciência de uma missão: derrotar o bolsonarismo na maior cidade do país", afirmou o parlamentar.

Boulos ressaltou o desafio da candidatura e apontou que o principal adversário, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), está apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

"Do lado de lá, nós temos os extremistas que tentaram dar o golpe no 8 de janeiro, os intolerantes que não aceitam a verdade, que fizeram da política uma forma de expressar mentiras, aqueles que querem abrir uma CPI contra o Padre Júlio Lancellotti", afirmou o político.

O evento marcou o retorno de Marta Suplicy ao PT após nove anos fora. Ela integrou o Partido dos Trabalhadores de 1981 a 2015, tendo sido prefeita de São Paulo de 2001 a 2005, ministra do Turismo no segundo governo Lula, da Cultura na gestão Dilma Rousseff e deputada federal.

Leia também: PT formaliza apoio a Guilherme Boulos para Prefeitura de SP

A parlamentar, ainda nas fileiras do partido, elegeu-se senadora em 2011, cargo que ela ocupou até 2019. Ela deixou o PT em 2015, alegando como motivação os escândalos de corrupção que atingiram a sigla na época, filiando-se ao MDB em seguida. Posteriormente, ela ainda se filiou ao Solidariedade.

Estiveram no ato diversos políticos, como o ex-prefeito e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), seu ex-primeiro-cavalheiro e deputado estadual, Eduardo Suplicy (PT), deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), entre outros.