Ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça Ricardo Cappelli foi convidado pelo vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin (PSB) para assumir o cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O convite foi aceito.

"Recebi e aceitei o convite do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para presidir a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI. Este é um desafio central do governo do pres. Lula. É a prosperidade que faz as pessoas confiarem na democracia", celebrou em suas redes sociais.

Cappelli ganhou destaque na imprensa ao ser nomeado interventor na segurança pública do Distrito Federal, logo após os ataques antidemocráticos realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

Posteriormente ele foi indicado para chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Ele substituiu o General Gonçalves Dias, que pediu demissão após imagens o mostrarem dentro do Palácio do Planalto durante as invasões de 8 de janeiro. O cargo atualmente está com o general Amaro dos Santos.

Com a indicação e aprovação do nome de Flávio Dino (PSB-MA) para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o nome de Cappelli foi um dos cogitados para assumir a pasta. Contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou pelo ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski.

Na segunda-feira (29/1), o número 2 do Ministério da Justiça anunciou seu desligamento poucos dias antes da posse de Lewandowski, que vai assumir o cargo no dia 1º de fevereiro.