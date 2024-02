O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, afirmou que o candidato do partido para 2026 é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso o ex-chefe do Executivo permaneça inelegível, a escolha do candidato do partido, segundo Valdemar, será feita por Bolsonaro.

"Eu jamais passaria por cima do Bolsonaro. Ele transformou meu partido. O maior defeito dele é não ter entrado no PL antes", brincou durante entrevista na GloboNews. "Não existe ninguém igual a ele", continuou.

De acordo com Valdemar, o ex-presidente "tem um carisma que ninguém mais possui". "Ele vai à praia, e está todo mundo lá. Se existe alguém com carisma como o dele no planeta, eu não sei quem é. Não vejo ninguém no mundo igual a ele."

O presidente do PL ainda negou que Bolsonaro tenha ameaçado sair do partido. "Quando a decisão está entre mim e ele, preciso ter paciência. Porque ele é difícil, mas não tem uma pessoa igual" Mas, ele não errou. Pegou dois anos de pandemia...", concluiu.

Ainda segundo Valdemar, durante a pandemia, Bolsonaro não tinha base e por conta do seu negacionismo, sua imagem ficou um pouco mais pesada.