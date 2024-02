O chefe do Executivo estará na cidade no próximo dia 8

Durante sua visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará a ordem de serviço para a retomada do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), obra aprovada no PAC Saúde. O chefe do Executivo estará na cidade no próximo dia 8.

Dos 11 blocos previstos no projeto do novo hospital, dois já estão em funcionamento. Segundo a UFJF, a previsão é que a unidade incorpore 78 novos espaços dedicados à formação acadêmica, aumentando em 361 o número de residentes anualmente.

O presidente estará acompanhado da prefeita Margarida Salomão (PT), alguns membros do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais e do ministro da Educação, Camilo Santana.

O Hospital Universitário estava parado desde 2015 e era utilizado como estacionamento para funcionários da universidade. A obra foi iniciada em 2012 e faz parte do maior pacote de investimentos da história da UFJF. O principal obstáculo para o prosseguimento estava na Justiça, movido por funcionários que trabalharam na construção.

Agora, o projeto prevê a instalação de dez leitos de enfermaria psiquiátrica e 12 leitos para tratamento de queimados. Além disso, haverá uma oferta total de 78 leitos clínicos e 78 leitos cirúrgicos.

Serão disponibilizados 13 leitos de obstetrícia, 25 pediátricos e 10 leitos de UTI pediátrica. A área de hemodinâmica também será inaugurada, possibilitando a realização de exames essenciais.

Também serão criados 40 leitos de UTI para adultos, divididos em 10 leitos clínicos, 10 cirúrgicos, 10 leitos coronarianos e 10 neurológicos.