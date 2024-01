Novo presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini tomou posse na noite desta segunda-feira (29/1)

Empossado nesta segunda-feira (29/1) como presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), o desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini disse que a Justiça Eleitoral está atenta aos novos desafios que devem afetar as eleições de 2024.

"Temos (como desafio nas eleições de 2024) as fake news. Estamos desenvolvendo ferramentas para que haja um processo eleitoral transparente, rigoroso, legítimo e fortalecido", declarou ele, que também preside o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Boccalini afirmou também que os únicos problemas com as urnas eletrônicas são alguns "dispositivos eletrônicos", mas que nunca houve nada que pudesse corromper a inviolabilidade dos aparelhos.

"Os deputados e candidatos sabem, o rigor é o rigor da lei. Se não cumpre a legislação, tem as penalidades, a gente apura e julga. É só cumprir a legislação, fazer a coisa corretamente, cumprir os requisitos legais e nós não teremos nenhum tipo de desgaste com ninguém", avisou o desembargador.

Em discurso realizado também durante a cerimônia, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia afirmou que o modelo eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo e que mais de 100 países já buscaram as instituições brasileiras para entender melhor como é o processo e a eficiência do modelo.

Boccalino sucede o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Roberto Maynard Frank, no comando do Coptrel. A entidade tem como função a defesa dos princípios da Justiça Eleitoral e a integração com outras regionais do Brasil.

Prestigiaram o evento governador Romeu Zema (Novo), vice Mateus Simões (Novo), além de representantes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).