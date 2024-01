O vereador e filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é alvo da Polícia Federal nesta segunda-feira (29/1). A PF cumpre mandados de busca e apreensão contra pessoas que receberam informações da Abin paralela.

Ao tomar conhecimento de que os agentes federais estavam cumprindo mandados de busca e apreensão contra ele em sua residência e em seu gabinete na Câmara de Vereadores, Carlos Bolsonaro e o pai mobilizaram assessores e advogados. As informações são da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Carlos está com o pai, Jair Bolsonaro, e os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, na praia de Mumbucaba, em Angra dos Reis. No domingo (28/1), a família fez uma live para falar sobre as investigações de uma suposta Abin “paralela”.

Em live, Bolsonaro negou a existência de uma Abin paralela durante seu governo e disse que Ramagem é “um cara fantástico”.

A polícia fez buscas na casa e no gabinete do vereador na na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Na semana passada, a PF fez buscas contra Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin. De acordo com a investigação, o ex-diretor usou sua posição para "incentivar e encobrir" o uso de um programa espião.