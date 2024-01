O prefeito de Senador José Bento, Fernando Cesar Fernandes, envolveu-se em uma polêmica nesta semana. Uma eleitora da cidade do sul de Minas Gerais, que tem cerca de 2 mil habitantes, denunciou ofensas verbais que ela sofreu por parte do chefe do Executivo.



Em áudios enviados pelo WhatsApp, o prefeito usa um termo vulgar para ofender Tereza Cristina Floriano, citando debochadamente seus oito anos de mandato e mais possíveis oito de sua então vice, Andreia Regina, que deve disputar as eleições de 2024 no município.

"Você tem coragem de postar em rede social, por que você não veio conversar comigo na Prefeitura? Se eu sou ruim prefeito, eu sou ruim 8 anos e agora a Andreia mais 8. Chora que dói, minha fia. Nós vamo sorta foguete na sua b...., sem vergonha", afirmou o prefeito.A postagem citada pelo prefeito, segundo a eleitora, seria uma crítica à atual administração. Tereza Cristina contou que publicou, em fevereiro de 2023, uma reclamação sobre o mato alto no cemitério e outros problemas que ela encontrou na cidade e que, por isso o prefeito, enviou os áudios à ela."Nasci e criei nessa cidade. Sempre votei nessa cidade. Há muito tempo postei na internet sobre a nossa cidade, que estava abandonada, que a administração estava péssima, que até o cemitério estava virando pastagem. E Senador logicamente está abandonada, nunca teve uma gestão tão péssima como esta. E agora o prefeito vem no meu WhatsApp, mandando mensagem, lamentavelmente", disse a mulher.

Em outros áudios, o prefeito chamou a eleitora de ingrata, a ofendeu novamente e ainda disse que soltaria foguete na porta da casa dela. Ele ainda se diz ser o melhor prefeito de Senador José Bento.



"Porque cê tá morando aí ainda? Muda daí, vorta pra Água Quente, lá é mió que Senador. O mió prefeito de Senador é eu minha fia, sou prefeito dos pobres, sou prefeito dos amigos. Cê é ingrata, cê é ingrata. Some de Senador, por favor", disse o prefeito.



"E aguenta nós, o foguetin vai escutar, esse resto de ano aí. Hoje de tarde eu vou sorta um foguete na porta da sua casa, pro cê escutar que fui eu que sortei foguete. Porque ocê não vale nada, ocê é uma mulher sem vergonha", completou.





Tereza Cristina diz que nasceu e cresceu em Senador José Bento. Por 32 anos ela chegou a morar em Borda da Mata, também no Sul de Minas, mas retornou para sua cidade natal há 10 anos. Ela procurou a Polícia Militar para registrar um Boletim de Ocorrências sobre o caso.



"O prefeito me disse que eu sou ingrata. Ingrata em quê? Se eu fui do lado dele, minha família foi tudo dele, votei nele. Eu gostaria de saber no que eu fui ingrata? Apenas estou reivindicando a melhoria da nossa cidade, que é pequena e merece respeito e cuidado", disse ela.



"Me senti humilhada pelas palavras grosseiras, vindo da maior autoridade da cidade. Então aqui fica meu repúdio. Eu sinto muito, não vai ficar assim. Ele vai ter que provar na justiça se eu sou alguma mulher a toa. Impune você não vai ficar, fui agredida verbalmente", completou a mulher.



O Estado de Minas procurou a Prefeitura de Senador José Bento, por meio da Assessoria de Comunicação, que informou que não iria se pronunciar sobre o caso neste momento.



Iago Almeida / Especial ao EM