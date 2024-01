O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa Legislativa está à disposição de Minas Gerais para o enfrentamento do período chuvoso que atinge o estado neste mês de janeiro. Pelas redes sociais, o parlamentar comentou a forte chuva em Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1).

Para o senador, as ações do poder público devem ter o foco na preservação de vidas e na prestação de socorro aos atingidos. “Solidarizo-me com os familiares de mineiros vítimas do período chuvoso pelo qual passa o Estado, e também às pessoas que tiveram prejuízos materiais em razão dos eventos climáticos”, disse.

Belo Horizonte teve sete pontos de alagamento durante o temporal. Segundo balanço da Defesa Civil da capital mineira, os mais graves foram nas regionais Oeste, Pampulha e Venda Nova. O volume de chuva ontem chegou em 75,4 mm.

Segundo o prefeito Fuad Noman, esse será “o novo normal”, mas ele avalia que os instrumentos de combate às enchentes funcionaram bem. “Depois de uma chuva extremamente violenta, a gente costumava dizer que era fora do normal, mas agora a gente tem que dizer que essa chuva é o novo normal”, disse.

Fuad ainda criticou a Câmara Municipal por reprovar projetos que garantiriam recursos para as obras de contenção, ressaltando uma perda de milhões. Por outro lado, o poder Legislativo de BH afirma que os empréstimos não seriam para as áreas mais afetadas pelas chuvas de terça-feira.

Outros políticos também comentaram o temporal. O governador Romeu Zema (Novo), disse que a cidade cresceu sem planejamento e que é preciso gestão para enfrentar os problemas. Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Duda Salabert (PDT-MG), além dos estaduais Bruno Engler (PL) e Bella Gonçalves (PSOL) também comentaram.