A definição de um nome do campo progressista para a Prefeitura de Belo Horizonte promete ser uma discussão que se arrastará enquanto houver prazo para registro dos candidatos na Justiça Eleitoral.

Enquanto o voto conservador e da direita deve ficar entre nomes como Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos) e Mauro Tramonte (Republicanos), o espectro mais à esquerda ainda está em tratativas para unificar os esforços e conquistar o Executivo da capital mineira.

Pré-candidato pelo PT, o deputado federal Rogério Correia terá seu nome oficializado após o carnaval na federação que reúne PV e PCdoB. Segundo o parlamentar, este passo pode simbolizar um caminho para a aliança com outros partidos.

Leia também: Romeu Zema para Bruno Engler: não conte comigo na eleição



“Acho difícil conseguir uma aliança com a pré-candidatura do Fuad (Noman, atual prefeito), mas em relação a Bella Gonçalves (Psol) e a Duda Salabert (PDT), podemos debater para unir as candidaturas de esquerda”, disse o parlamentar à coluna.

Bella Gonçalves destacou à coluna que são necessárias articulações para formar uma candidatura única à esquerda. As chapas devem ser informadas até 15 de agosto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Até lá, a deputada estadual prevê várias rodadas de negociação.

“Nós temos dialogado tanto com Rogério, como com a Duda e até mesmo com Fuad. Esse diálogo é fundamental para que a gente consiga perceber qual o melhor cenário para, de fato, ganhar as eleições em Belo Horizonte. Há muita incerteza ainda, desde a própria candidatura do prefeito que ainda não se confirmou até também qual será a posição do presidente Lula, que ainda não está muito evidente”.



Assim como Bella, Duda Salabert mantém firme sua postura como pré-candidata à prefeitura, ainda que não negue o interesse em uma chapa única para concentrar os votos progressistas. À coluna, a deputada federal pelo PDT pregou pragmatismo em relação às chances de vencer a eleição.

“É importante discutirmos questões programáticas e avaliar a viabilidade eleitoral. Nós do PDT estamos dialogando e articulando nacional e municipalmente para construir uma grande frente progressista e o PT e outros partidos podem compor conosco. Serão bem-vindos. O partido tem interesse na minha candidatura, mas, mais importante que isso, é que a cidade de Belo Horizonte tem vocalizado esse anseio colocando meu nome entre o primeiro e segundo lugar nas pesquisas. O interesse popular tem que estar acima do interesse partidário”. (Bernardo Estillac e Vinícius Prates)



Fuad rebate Simões

Como já adiantado no EM Minas, o carnaval de Belo Horizonte deve se tornar um palco para o embate entre a prefeitura e o governo estadual. Ontem, em entrevista coletiva na abertura oficial da folia, Fuad Noman (PSD) criticou fala recente do vice-governador Mateus Simões (Novo), na qual ele dizia que a entrada do Executivo estadual como patrocinador da festa se deu para que o evento não perdesse potência. (BE)

Leia também: Fuad Noman a Mateus Simões: 'Carnaval não é meu nem dele, é do povo'





“Bobagens”

“A relação com o governo do estado é uma relação normal. O vice-governador andou falando umas bobagens aí de quem não conhece o carnaval. Parece que ele nem participou do carnaval no ano passado aqui, deve ter viajado e aí fala bobagem. Mas essas coisas a gente supera, porque não importa. Carnaval não é meu, não é dele, não é de nenhum dos patrocinadores. O carnaval é do povo e é isso que nós precisamos, do povo se divertindo”. (BE)

Bolsonaristas apoiam Jordy

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) integra uma lista de parlamentares que se reunirão nesta quarta-feira (24/2) para apoiar o colega Carlos Jordy (PL-RJ). Na semana passada, o parlamentar fluminense foi alvo de busca e apreensão em uma das fases da Operação Lesa-Pátria, que investiga os responsáveis pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Segundo apuração do Correio Braziliense, a reunião deve tratar sobre supostos abusos de autoridade cometidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Demora nas vistorias

A Associação dos Revendedores de Veículos de Minas Gerais (Assovemg) solicitou uma reunião com o governo para tratar da vistoria que, ano passado, após aprovação de um projeto de lei do governador Romeu Zema (Novo), deixou de ser atribuição do Detran-MG e passou para a Secretaria de Planejamento (Seplag), que terceirizou as atividades para a iniciativa privada. Atualmente, cerca de 557 empresas foram credenciadas para realizar esse serviço. A proposta era que o novo modelo de atendimento gerasse agilidade e qualidade ao serviço, mas não é o que vem acontecendo, segundo a entidade de classe que reclama da demora, cerca de 6h, e da falta de preparo no atendimento. (Alessandra Mello)