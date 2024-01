O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli passou, neste sábado (20/1), por uma cirurgia de correção de duas hérnias no abdômen. O procedimento foi feito no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico, a cirurgia ocorreu com o uso de robótica e corrigiu hérnias inguinal direta e umbilical. A cirurgia foi bem-sucedida.

Agora, o ministro vai ser observado e não tem previsão de alta.