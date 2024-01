O procurador-geral de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, é o entrevistado do “EM Minas” deste sábado (20/1), programa da TV Alterosa, do Estado de Minas e do Portal UAI. Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o chefe do Ministério Público de Minas (MPMG) defendeu a revisão da Lei de Execução Penal e dos critérios do benefício da saída temporária de presos.

Na esteira da discussão levantada após a morte do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Roger Dias, baleado por um detento beneficiário da “saidinha”, no último dia 8 de janeiro, Jarbas destaca que é preciso adaptar a legislação aos “novos tempos” e que a dinâmica da criminalidade mudou.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Jarbas comentou os acordos de Brumadinho e Mariana, cidades atingidas pelo rompimento de barragens de rejeitos, destacando o andamento dos processos e os esforços do MPMG. O procurador também defendeu a preservação da Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e comentou a criação de uma rodovia do minério entre Nova Lima e Conselheiro Lafaiete.

'EM Minas'

O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado por Benny Cohen. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.

O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques nos portais do EM e do Uai.