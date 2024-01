Lewandowski foi ministro do STF por 17 anos até se aposentar em abril de 2023

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, parabenizaram o ex-colega de Corte, Ricardo Lewandowski, pela indicação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quinta-feira (11/1). O advogado ocupa o cargo do Poder Executivo substituindo Flávio Dino, que vai para a Suprema Corte a partir de fevereiro.

Lewandowski foi levado ao STF por indicação de Lula em 2006. Ele presidiu o tribunal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2014 e 2016, e conduziu casos importantes, como o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O novo ministro também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2010 e 2012, sendo responsável pela aplicação da Lei da Ficha Limpa.

Moraes desejou sucesso ao colega e classificou Lewandowski como um “magistrado exemplar” e “brilhante jurista”. “Parabéns ao Ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio”, disse.

Já o decano do STF, Gilmar Mendes, disse que foi “testemunha do brilhantismo” do ministro aposentado. Os magistrados compartilharam o tribunal por 17 anos, até que Lewandowski se aposentou em abril de 2023, próximo dos 75 anos (marca da aposentadoria compulsória dos ministros da Corte Constitucional).

“Lewandowski sempre soube enfrentar, com muita coragem, os mais complexos desafios na Corte. Coragem essa que também foi vista quando o ministro assumiu a presidência do STF em um dos períodos mais conturbados de nossa história. Eu tenho a plena convicção de que o Ministério da Justiça está em boas mãos. Desejo a ele boa sorte na nova missão”, escreveu Gilmar Mendes.

Aliados de Lula celebram

Outros aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebraram a indicação do novo ministro da Justiça. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), deu as boas-vindas ao colega de Esplanada e disse que sua pasta está “à disposição para apoiar e trabalhar junto”.

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse que a indicação é “acertada”, e que a trajetória de Lewandowski é “reconhecida por todos”. “Certeza de que continuará contribuindo muito para o Brasil na nova missão. Parabéns e sucesso, ministro Lewandowski”, disse.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, disse que Lewandowski é um “grande nome” para a Justiça, que já demonstrou compromisso com a Constituição. “A sua grande experiência vai contribuir muito para o governo do presidente Lula. Desejo a ele muito sucesso nessa nova missão”, frisou.

Já o senador Randolfe Rodrigues (Sem partido), líder do governo no Congresso Nacional, disse que a competência de Lewandowski é “indiscutível”. “O vasto saber jurídico e o histórico de defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos são algumas das principais virtudes que o qualificam para o cargo em uma pasta central para a reconstrução e o fortalecimento da democracia brasileira”, escreveu.