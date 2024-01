O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta segunda-feira (8/1), anunciou que as grades do entorno do parlamento brasileiro serão retiradas. A estrutura foi montada dias antes dos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023.

"É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após essa tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que essa é a casa deles, a casa do povo, é a casa de representantes eleitos", disse o senador mineiro.

Pacheco também disse que a “democracia é o governo da maioria, em defesa da minoria”, citando o professor de direito da Universidade de São Paulo (USP), Alberto do Amaral Júnior. “Mas essa proteção não significa, definitivamente, que os insatisfeitos possam recorrer ao terror, ao caos, à intentona. Nada, absolutamente nada, justifica o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023”, disse Pacheco.

O presidente do Congresso também reconheceu que os Três Poderes souberam responder com rapidez aos ataques, reforçando a legitimidade dos representantes eleitos pelo voto popular na defesa da constituição.

“Neste ato em que se celebra a maturidade e solidez de nossa República, digo a todos os Brasileiros, no alto da posição de presidente do Congresso Nacional Brasileiro, que os poderes permanecem vigilantes contra os traidores da pátria. Contra essa minoria que deseja tomar o poder a arrepio da constituição”, enfatizou.