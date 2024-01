A Câmara Municipal de Belo Horizonte fechou 2023 celebrando o alto número de projetos aprovados pelo Legislativo e enviados para sanção da prefeitura. Mas uma parte significativa dessas proposições está relacionada a uma atividade normalmente estigmatizada quando se pensa no trabalho de um vereador: mudança de nomes de ruas e praças da cidade. O Executivo deu aval a 201 leis no ano passado e 21,4% delas se referem a alterações na nomenclatura de vias, praças e outros espaços públicos.

Ao todo, foram 43 mudanças de nomes de espaços em BH no ano passado. Nem todas as sanções se referem a projetos que foram protocolados, votados e aprovados pelos vereadores no ano passado, embora boa parte deles tenha sido criada no último biênio, dentro desta mesma legislatura, portanto. A grande maioria das alterações serve para dar nome a vias com títulos genéricos.



Em números absolutos, 2023 teve o maior número de alterações de nomes de espaços públicos desde 2016. Nos últimos oito anos, foram 184 “rebatismos” na capital mineira, que representam um total de 26,3% de todas as leis sancionadas. Depois do ano passado, 2017 foi o período com maior número de mudanças, com 35; seguido por 2022, com 25; 2016, com 24; 2020, com 23; 2019, com 13; 2021, com 11 e 2018, com 10.



Já em relação ao percentual de leis sancionadas, o ano passado não lidera o ranking. Puxa a lista 2017, quando 41,6% dos avais do Executivo se referiam a alterações de nome de espaços públicos. Em 2021, foi quando esse tipo de medida representou o menor percentual do total, sendo 11 das 36 leis sancionadas, ou 18,9%, segundo o site da Câmara Municipal de BH.

Quem deixou a capital mineira em 2022 e só retornou no início deste ano vai se deparar com um mapa diferente. No Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, a antiga Avenida C agora homenageia Pelé, por exemplo. Ainda nas lembranças de mortes recentes, a Rua Um, no Bairro Conjunto Bonsucesso, foi renomeada como Papa Bento VXI.

No Carlos Prates, a antiga Praça 3070 agora chama-se ‘Praça Zigue-Zague’. Já na Região Centro-Sul, no Bairro Anchieta, o Parque Municipal Julien Rien, que liga as avenidas Francisco Deslandes e Bandeirantes, agora homenageia o pároco local ‘Monsenhor Expedito D'Ávila’.

Números altos

A Câmara fechou 2023 com 393 votações realizadas, o maior número em dez anos, de acordo com a Casa. Do total, 31 foram projetos enviados pela prefeitura. O Legislativo da capital começa com 145 projetos em tramitação nas comissões. Do ponto de vista contábil, o Legislativo fez restituição de R$ 100 milhões para a Prefeitura de Belo Horizonte. E anunciou a devolução como um esforço de economia da Casa. Cada um dos 43 parlamentares de BH recebem um salário mensal bruto de R$ 18.402,02.



Apesar da pretensa eficiência e trabalho acelerado, o ano do Legislativo em BH foi marcado por meses de obstrução de pauta em meio a embates entre a Câmara e a prefeitura. No primeiro semestre, as rusgas se basearam nas disputas em torno da aprovação de um projeto de lei que determinava as regras para o pagamento de um subsídio às empresas de ônibus da cidade e manter a passagem dos ônibus em R$ 4,50. Os vereadores, encabeçados pelo presidente da Casa, Gabriel Azevedo (sem partido), cobraram contrapartidas das concessionárias mediante o pagamento de cerca de R$ 500 milhões às empresas de transporte público da cidade.



As tratativas sobre o subsídio deixaram as demais pautas travadas na Câmara. Após diversas reuniões entre Azevedo e o prefeito Fuad Noman (PSD), o projeto foi aprovado e enviado para sanção em julho, desobstruindo, com isso, as votações no Legislativo. Já em agosto a palavra “obstrução” voltou aos noticiários. A pauta da Câmara voltou a ficar travada, desta vez diante de protestos de parlamentares que cobravam mais diálogo com o Executivo. Os vereadores reclamavam mais acesso ao prefeito, queixa que manteve o risco de atravancar as discussões no plenário nos meses seguintes, até o fim do ano.

Novas denominações nos últimos oito anos

2023 - 43 mudanças - 21,4%

2022 - 25 mudanças - 23,1%

2021- 11 mudanças- 18,9%

2020 - 23 mudanças - 33,8%

2019 - 13 mudanças - 20%

2018 - 10 mudanças- 21,7%

2017 - 35 mudanças - 41,6%

2016 - 24 mudanças - 20,3%

TOTAL: 184 mudanças - 26,3% do total de leis aprovadas

Sancionadas em 2023



Bairro Buritis- Travessa 1138 vira Martinho Lutero

Bairro Diamante- Rua Dois vira Senhor José do Carmo

Bairro São Luiz- Avenida C vira Rei Pelé

Bairro Carlos Prates- Praça 3070 vira Zigue-Zague

Bairro Palmares - Via de pedestre sem nome vira Anyky Lima

Bairro Nova Gameleira - Rua Sete vira Itamar Santos

Bairro Aarão Reis - Praça 2182 vira Edson Batista Nunes

Bairro Vila Calafate - Rua sem nome vira Alexandre de Souza

Bairro São Gabriel - Travessa 1927 vira Honório Gomes do Nascimento

Bairro Juliana - Rua Um vira Marlene Mendes de Freitas

Bairro Dom Joaquim - Praça 3177 vira Maria Norberta Soares

Bairro Monsenhor Messias - Praça Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito vira Rhany Mercês

Bairro Vila Trinta e Um de Março - Praça 4274 vira Paulo Vaz

Bairro Aarão Reis - Praça 2183 vira Danilo Ramos de Oliveira

Bairro Anchieta - Parque Municipal Julien Rien vira Monsenhor Expedito D'Ávila

Bairro Buritis - Praça 4976 vira Clara de Assis

Bairro Santa Rita - Beco 1619 vira Domingos Rodrigues dos Santos

Bairro Vista Alegre - Rua 3 vira Senhor Lirin

Bairro Distrito Industrial do Jatobá - Praça Rotor Zero vira Odilon Ferreira Campos

Bairro Juliana - Rua 1 vira Beata Isabel Cristina

Bairro Candelária - Rua Um vira Beato Donizetti Tavares

Bairro Nova Gameleira - Rua Três vira Beato Álvaro del Portillo

Bairro Santa Maria - Rua D vira Gustavo Corção

Bairro Vila Pinho - Travessa Quatro vira Wemerson Augusto de Magalhães

Bairro Califórnia - Avenida Um vira Plínio Correa de Oliveira

Bairro Nova Gameleira - Rua Quatro vira Dom Javier Echevarría

Bairro Conjunto Bonsucesso - Rua Um vira Papa Bento XVI

Bairro Palmeiras- Rua 2277 vira Antônio de Andrade Mendes

Bairro Nova Gameleira - Rua Um vira São Josemaria Escrivá

Bairro Mangabeiras - Rua do Mirante vira Doutor Emyr Soares

Bairro Centro - Viaduto Oeste vira Maria Zenita Rabello

Bairro Santa Rosa - Rua 4001 vira Caio Santana Frois

Bairro Jardim Felicidade - Rua 68 vira Conceição Teixeira das Graças

Bairro Ribeiro de Abreu - Praça 4291 vira Jorge da Silveira

Bairro Lagoa - Rua 624 vira Eustáquio Almeida dos Santos

Bairro São Bento - Via de Pedestre 1 vira Dona Leleia Cavalcanti

Bairro Lagoa - Rua 623 vira Adair Vieira Costa

Bairro Buritis - Praça 5072 vira Reitor Ney Soares

Bairro São Paulo - Rua 3140 vira Jacyr José Jacinto

Bairro Pongelupe - Rua 3037 vira Elton Baptista

Bairro Milionários - Campo de futebol ganha nome de Marlleno de Sousa

Bairro Céu Azul - Praça 1600 vira Praça do Bem

Bairro Independência - Avenida A vira Genoveva Marzinette

Fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte