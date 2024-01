De acordo com o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares, a principal função constitucional do MP é defender a ordem jurídica e o regime democrático

No 1º “aniversário” dos atentados contra a eleição do presidente Lula e a democracia, o Ministério Público de Minas (MPMG) promove ato em sua sede no próximo dia 8 de janeiro. O evento é chamado de “8 de janeiro Nunca Mais – um tributo à Ordem Jurídica e ao Regime Democrático”. De acordo com o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares, a principal função constitucional do MP é defender a ordem jurídica e o regime democrático.

“Mais do que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, os atos de 8 de janeiro de 2023 ofenderam a democracia também. Nós defendemos o direito de livre manifestação, mas os símbolos nacionais não poderiam ter sido atingidos daquele jeito”, sustentou Jarbas. Adiantou que o ato irá repudiar os ataques antidemocráticos, ao mesmo tempo em que reafirmará a defesa da livre manifestação. “Haverá uma mão dupla. Não é porque aconteceu aquilo que somos contra as manifestações, desde que feitas dentro da ordem jurídica. Sem agredir ou fulanizar, iremos defender nossa posição pela democracia”.

Golpistas planejaram invadir prédios em MG

A ocupação de golpistas na Avenida Raja Gabaglia, diante do quartel da 4ª Divisão do Exército, também planejava invadir sedes de instituições na capital mineira. Apesar da tolerância excessiva com essas manifestações, o Ministério Público infiltrou pessoas no acampamento e identificou esses riscos.

O roteiro traçado pelos golpistas era descer a Raja na direção da sede do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, do escritório do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, o prédio do MPMG e, por fim, a invasão terminaria na Prefeitura de BH. Dois dias antes dos ataques, os golpistas foram surpreendidos pela ação do prefeito Fuad Noman (PSD), que determinou o desmonte do acampamento deles.

Quero ser Zema!



Numa montagem fake news, chamado por aliados de brincadeirinha de rede social, o secretário da Casa Civil de Zema, Marcelo Aro (PP), está divulgando falsa entrevista dele com a jornalista Marília Gabriela. Pelo sotaque e teor, ele está dizendo que quer ser mineiro e ser Zema, já de olho no estilo e na cadeira dele. O vice-governador Mateus Simões que se cuide.

Acertar as contas primeiro



Ao contrário de partidos e políticos que, de forma geral, abriram o ano de olho nas eleições municipais de outubro próximo, a Associação Mineira de Municípios (AMM) está com outra preocupação. Abriu 2024 anunciando a realização, nos dias 4 e 5 de junho, de seu 39º Congresso. Além de eleições, o foco principal está no encerramento dos atuais mandatos no qual os prefeitos precisam fechar corretamente as contas, sem infringir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e evitando pendências e problemas futuros.