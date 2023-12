Pagamento será feito no início de 2024

Os trabalhadores temporários da saúde de Belo Horizonte receberão o 13° salário somente no próximo ano. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou que o pagamento será em 4 de janeiro, por meio de nota.

A data limite para os depósitos foi na última quarta (20/12). Segundo a PBH, a folha custará cerca de 15 milhões e o motivo do atraso é um impedimento, por lei, de realizar o pagamento este ano.

“A Presidência da Câmara Municipal não encaminhou ao Executivo, para sanção, o projeto de lei 479/2023. Pelo mesmo motivo, o rateio do Fundeb será pago aos professores em janeiro, em folha extra”, afirmam em nota.

Desde o início da semana, a situação entre PBH e Câmara está difícil. A administração municipal esperava receber, até esta quarta, a redação final do Projeto de Lei que amplia de 10% para 15% a margem que o Executivo tem para gastar e realocar verbas além do orçamento.

O Legislativo aponta que ainda está no período regimental para realizar o envio do texto para sanção do prefeito Fuad Noman (PSD).