A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) rifou o vestido usado na posse do presidente argentino, Javier Milei. A peça é um vestido branco de luxo assinado pela estilista Luhana Pawlick, de Santa Catarina. A rifa de R$ 1 mil foi comprada por 43 mulheres de todo o Brasil.

Michelle prometeu que todo o valor arrecadado seria doado para uma instituição de caridade: Vila do Pequenino Jesus, de Brasília, que acolhe pessoas de até 59 anos de idade com múltiplas deficiências.

O dinheiro será destinado a ajudar a entidade com o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos 140 funcionários e outras despesas deste mês de dezembro.

Nas redes sociais, Michelle, que fez o sorteio ao vivo, disse que o "vestido é simbólico, é uma doação", porque o objetivo era ajudar o lar e convidou as pessoas a visitarem a instituição.

No vídeo, a ex-primeira-dama também disse que as moedas retiradas do lado do Palácio da Alvorada foram levadas para a instituição. Na época, a doação foi de cerca de R$ 2 mil.