Após a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmar que pretende processar a plataforma X pela invasão hacker que sofreu na conta pessoal, o bilionário Elon Musk, dono da rede, disse, na terça-feira (19/12), que "não está claro" como o ataque cibernético pode ser responsabilidade da rede social.

"Não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail é nossa responsabilidade", disse Musk ao responder uma publicação de um perfil norte-americano sobre o assunto. Na terça-feira (19/12), durante a participação no programa semanal Conversa com o Presidente, Janja reclamou da demora para conseguir bloquear o perfil depois de o ataque hacker ter sido detectado.

"Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa a questão. A gente precisa não só da regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização das redes. Porque, hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem", disse a primeira-dama. Janja também acusou a plataforma X de "lucrar em cima do ódio.

"A gente tem uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as contas invadidas, como o primeiro-ministro da Austrália. Então, a gente tem que, de alguma forma, responsabilizar essas plataformas e regulá-las. O problema não é só do Brasil, é global", destacou Janja.

NEWS: Brazil's First Lady Janja to sue X over hacked account



The hacker entered account on Dec. 11 and posted several messages, including insults at her and President Lula



"I still don't know if I have to sue them in the U.S. or in Brazil, but I will sue them," pic.twitter.com/YTz9UmvdPm