Deputado Gilvan reclama do senador Hamilton Mourão ter cumprimentado o futuro ministro do Supremo, Flávio Dino

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) e o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) bateram boca e quase se agrediram no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19/12). Os parlamentares, ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discutiam a aprovação de Flávio Dino à vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após o entrevero, o deputado, com o dedo em riste na cara do senador, reclama, gritando, que, por ter sido vice-presidente de Bolsonaro, Mourão não deveria "nem olhar pra cara dele". O parlamentar gaúcho pede para abaixar o dedo, ao que o capixaba pergunta: "vai fazer o quê? Acha que tenho medo do senhor porque o senhor é general?". Mourão replica: "aqui é braço".

CLIMA TENSO ENTRE OS BROTHERES ????



O deputado Gilvan (PL-ES) e o Senador Mourão (Republicanos-RS) tiveram uma discussão no plenário da Câmara. Coisa feia brigar perto do natal, gente! ????pic.twitter.com/de0eBFhydT — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) December 19, 2023

O parlamentar capixaba chegou a divulgar, na última quinta-feira (14/12), um vídeo em que afirmava que Mourão abraçou, beijou e riu com Dino durante a sabatina realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. Em seguida, ele afirma que, no Congresso, tem um monte de gente que é "prostituta".

Na discussão, Mourão afirma que disse na cara de Dino que iria votar "não" para o nome do ex-juiz para o cargo no Supremo e reclama de Gilvan não o ter procurado para falar do assunto antes da divulgação do vídeo.