Lula, Alexandre Silveira e Paulo Pimenta, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética, na sede do Ministério de Minas Energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no aporte para qualquer empresa brasileira que se mostre interessada na aquisição da Braskem, proprietária de minas de exploração do sal-gema em Maceió (AL).

Lula argumenta que esse investimento não gera emprego novo. É a razão do presidente desestimular e vetar a destinação de dinheiro para o negócio.

O petista se reuniu recentemente com políticos do estado de Alagoas e discutiu saídas para resolver o problema do colapso de uma das minas na capital alagoana, que gerou problemas na região em que está localizada e obrigou a remoção de cerca de 60 mil pessoas.

A Braskem está entre as maiores fabricantes de produtos químicos do mundo, é a sexta desse ranking. Sua receita em 2022 foi de R$ 95,6 bilhões. A Petrobras está entre os principais acionistas da empresa, junto com a Novonor, antiga Odebrecht, e que busca vender suas ações.

Lula defende que a Petrobras aumente sua participação no negócio.