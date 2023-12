Lancelotti disse acreditar que no governo Lula as pessoas em situação de rua podem ser tratadas com dignidade

O padre Júlio Lancelotti participou na manhã desta segunda-feira (11/12) da cerimônia de lançamento, no Palácio do Planalto, do “Plano Ruas Visíveis — pelo direito ao futuro da população em situação de rua”, projeto voltado para atender essa população, com destinação inicial de R$ 982 milhões. Em discurso, o religioso ressaltou a importância de ter a população de rua presente na cerimônia no local de trabalho do presidente da República e sendo tratada com humanidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também estão presentes.

“Quando nós olhamos a Declaração Universal de Direitos Humanos, diz que ‘ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano e degradante’. E isso está acontecendo no país, em como a população de rua é tratada. Nega-se a subjetividade, o gênero, o sentimento e tudo aquilo que eles carregam. As pessoas em situação de rua não são anjos, nem demônios. São pessoas e devem ser tratadas como tal”, declarou Lancelotti durante o discurso.

Ao iniciar a fala, ele ainda citou indiretamente os ataques aos Três Poderes no dia 8 de janeiro. “A população de rua está aqui no Planalto e não haverá nenhum arranhão como houve (durante os atos golpistas)”, afirmou.

O padre finalizou a participação mandando uma mensagem à população de rua: “Meus irmãos e irmãs, força e coragem, ninguém desanime, a luta é árdua”. Ele foi ovacionado pelo público que acompanha o evento.