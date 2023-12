O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou sair na foto oficial do presidente da Argentina, Javier Milei, com os chefes de Estado presentes na posse que ocorreu em Buenos Aires neste domingo (10/12), mas acabou sendo barrado após manifestações de outros presidentes sul-americanos.

Luis Lacalle Pou do Uruguai, Santiago Peña do Paraguai, Daniel Noboa do Equador e Gabriel Boric do Chile disseram ao cerimonial que a presença de um ex-chefe de Estado não seria apropriada.

O Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira, que cumprimentou Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino.

Ex-secretário de Comunicação e aliado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten negou que o ex-presidente tenha sido barrado.

Também estiveram na posse de Milei, o presidente da Armênia, Vahagn Khachaturyan; o rei da Espanha, Felipe VI; o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán; e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.