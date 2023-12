Vestidos de verde e amarelo, além de estarem munidos da bandeira do Brasil, os grupos se concentraram na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão reunidos, neste domingo (10/12), na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O grupo se manifesta contra as ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

Manifestações foram convocadas por líderes da política mineira, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcelo do Vôlei (PL-MG). Quem também chamou os bolsonaristas às ruas foi o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).





Os manifestantes pedem que os senadores derrubem a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STF. O presidente indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma cadeira na Corte.

Além disso, eles são contra decisões do Supremo, com destaque para a atuação do ministro Alexandre de Moraes.