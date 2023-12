Ministro pontua que bolsonaristas fizeram piada quando ele propôs ações sobre o sistema penitênciario ainda no começo do mandato

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, rebateu as críticas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante audiência conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e Segurança Pública na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (5/12). O parlamentar mineiro criticava o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por fazer “vista grossa” para aliados.

O bolsonarista disse que é “brincadeira” quando o Ministério dos Direitos Humanos afirma estar trabalhando pelas vítimas de crimes no país, tendo em vista que a violência estaria aumentando. “Seu presidente visita mais países do que Estados brasileiros, esse é o governo que o senhor está defendendo. (...) Não se vê movimentação do ministério dos Direitos Humanos. Não se vê nenhuma movimentação de vocês às pessoas que estão presas sem o devido processo legal”, pontuou.

As críticas sobre as condições do sistema prisional começaram a ser feitas pelos opositores de Lula quando manifestantes dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro foram presos preventivamente. Segundo os bolsonaristas, as pessoas que depredaram os Três Poderes estariam sendo mantidas encarceradas de maneira ilegal. As críticas se acentuaram quando um dos detentos teve um mal súbito no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.

O ministro rebateu pontuando que os parlamentares da oposição fizeram piada quando ele iniciou um projeto de olhar para as condições do sistema carcerário perante convenções dos Direitos Humanos. “Muitos dos senhores falaram que eu ia fazer ‘rolezinho nas prisões’ e me criticaram. Agora, que estão sendo presos e condenados, em cadeias que o próprio Supremo Tribunal Federal considera que são verdadeiras masmorras, os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Eu chamaria isso de hipocrisia”, disse.