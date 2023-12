O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que recebe estímulos para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, mas pontua que o pleito ainda está “longe”. A declaração foi dada em entrevista após a convenção nacional do PSDB, em Brasília, nesta quinta-feira (30/11).

Perguntado sobre a possibilidade de tentar um retorno ao Palácio Tiradentes, onde ocupou o cargo de governador entre 2003 e 2010, o parlamentar preferiu deixar a decisão para o futuro. “Isso está longe ainda. Recebo estímulos todo o tempo, mas não coloco o carro na frente dos bois. Sou mineiro. Vamos dar tempo ao tempo. Esta é uma decisão que o futuro irá tomar”, disse.

Aécio ainda afirmou que o PSDB está unido para lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), como candidato à presidência da República em 2026. Para o deputado, o tucano gaúcho é a grande aposta do partido.

“A partir de hoje vamos nos dedicar a construir um projeto de centro em oposição ao atual governo, mas que permita que o Brasil tenha uma opção entre os dois extremos que hoje polarizam a disputa política no Brasil”, frisou defendendo que se construa um projeto que dê opções além da polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

“Somos nós do PSDB que devemos assumir a condução do que estou chamando de uma nova via. Uma nova via desenvolvimentista, inclusive do ponto de vista social, e ousada no debate das políticas públicas. Acho que o Eduardo [Leite] é o nosso condutor”, emendou.

O PSDB elegeu o ex-governador de Goiás e ex-senador Marconi Perillo como novo presidente nacional da legenda, em um mandato de dois anos, substituindo Eduardo Leite, que decidiu deixar a liderança dos tucanos. Perillo foi apoiado por Aécio e eleito por aclamação. O mineiro ainda aproveitou a eleição para negar as especulações de racha dentro do partido.

“Estou imensamente feliz com a eleição de Marconi Perillo e, principalmente, com a construção que fizemos que levou a uma eleição por unanimidade, por aclamação. Especula-se sempre muito em divergências, em rachas. Hoje, demos uma demonstração clara de que acima de posicionamentos naturais ou divergências pontuais, existe nosso compromisso de fortalecer o partido”, disse Aécio Neves.