O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (30/11), que o Qatar tem um papel fundamental na mediação do conflito Israel-Palestina. A declaração foi dada na sessão de abertura do Fórum Econômico Brasil-Qatar, em Doha. No encontro, Lula também disse que o país do Oriente Médio é um interlocutor-chave em vários temas de amplitude regional e global.

"O Catar é um ator diplomático relevante graças a sua política externa de perfil ativo e independente. É um interlocutor-chave em vários temas de amplitude regional e global. Neste momento, em que a guerra volta a assolar o Oriente Médio, o Catar volta a desempenhar papel central em prol da paz no conflito Israel-Palestina. Quero saudar a mediação do Catar para o acordo anunciado há poucos dias entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns (mulheres e crianças) em troca de uma trégua temporária e da libertação de prisioneiros palestinos (mulheres e crianças)", destacou Lula em seu discurso.

A participação do presidente Lula no Fórum foi seu primeiro compromisso em Doha, capital do Catar. Depois, aconteceu a tradicional cerimônia oficial de recepção de chefes de Estado e, em seguida, Lula participou de uma agenda ampliada e um encontro privado com o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Relações bilaterais

Lula ainda disse que o Qatar é uma das principais portas de entrada para negócios com o Oriente Médio e ressaltou o país conta com um intenso setor empresarial interessado em investir no país. "Hoje retorno com grande alegria para novamente abrir portas e construir pontes entre nossos países (...). O Catar é, atualmente, uma de nossas principais portas de entrada para negócios com o Oriente Médio e conta com um vibrante empresariado com intenso interesse pelo Brasil. Os empresários brasileiros acreditam no potencial do Catar e no futuro de seus negócios. Esse interesse encontra respaldo na forte complementariedade entre nossas economias", disse.

O presidente também afirmou que há "amplo espaço para a ampliação e diversificação" da pauta comercial com produtos de maior valor agregado, como autopeças, produtos de defesa e aeronaves da Embraer.

"O Brasil também está implementando medidas de facilitação de comércio como um sistema eletrônico de validação e assinatura de documentos para operações de comércio bilateral. Com esse sistema - que já está em vigor em nosso comércio com o Egito e a Jordânia – teremos o potencial de reduzir os prazos e os custos das transações comerciais entre o Brasil e o Catar", completou.