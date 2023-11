Romeu Zema (Novo) terá agenda com o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) em Brasília nesta quarta-feira (22/11). A reunião foi acordada com o governador após encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), nesta segunda-feira (20/11). A data foi confirmada à reportagem pelo vice-governador, Mateus Simões, que também esteve na capital federal.

Após viagem à China e Japão, Zema começou a semana em Brasília para tentar assumir a frente das negociações da dívida do estado com a União, que gira em torno de R$ 160 bilhões. O debate sobre o diálogo direto com o governo federal ganhou força na última quinta-feira (16/11), quando líderes de blocos da Assembleia Legislativa, o presidente da casa, Tadeu Martins (MDB), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram na capital federal e, após o encontro, concederam entrevistas marcadas por críticas ao governador.

Em vídeo divulgado pelo governador horas depois da reunião com Rui Costa, Zema voltou a destacar que a situação do estado foi construída por gestões anteriores à dele e não é uma situação exclusiva de Minas.

“Essa dívida não é só de Minas. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás também enfrentam problemas semelhantes. Se fosse fácil, ela já teria sido resolvida há muito tempo. No meu governo, não fizemos um centavo de endividamento, só temos pagado os juros da dívida, o que demonstra seriedade. Se hoje ela está grande, é porque ela foi feita lá atrás”, disse Zema.