O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do ex-governador de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho, que morreu, aos 78 anos, na manhã desta segunda-feira (20/11). O governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias. O velório do ex-governador será no Palácio da Liberdade, hoje, a partir das 16h.

Em nota, Zema disse que a morte de Alberto é uma "grande perda para a política" mineira e ressaltou o seu legado político. “É uma grande perda para a política de Minas. Alberto foi um dos políticos mais versáteis do Estado. Muito gentil, mantinha uma habilidade incomum para atingir o consenso, sempre disposto a ouvir o próximo, um traço essencial para quem chefiou o Legislativo e o Executivo. Minas perde com sua ausência, mas sempre terá o legado de um homem que dedicou a vida aos mineiros”, disse o governador.

Alberto Pinto Coelho foi governador do estado entre abril e dezembro de 2014, após o então governador Antonio Anastasia renunciar ao cargo. Alberto também foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por dois mandatos. Alberto Pinto Coelho estava internado no Hospital Mater Dei por causa de uma leucemia.

Luto na ALMG

Em razão da morte do ex-governador, a Assembleia cancelou as atividades que ocorreriam na Casa Legislativa nesta segunda-feira. O presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, decretou luto institucional de três dias.