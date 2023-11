O ex-governador de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho morreu, na manhã desta segunda-feira (20/11), aos 78 anos. Ele foi governador do estado entre abril e dezembro de 2014, após o então governador Antonio Anastasia renunciar ao cargo. Alberto também foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por dois mandatos. O velório será no Palácio da Liberdade, hoje, a partir das 16h. As informações foram confirmadas pelo filho do ex-governador, o deputado estadual Betinho Pinto Coelho (PV).

"É com tristeza profunda que comunico o falecimento do meu amado pai, ex-governador Alberto Pinto Coelho, na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Em breve, tratemos as informações sobre o local em que prestaremos nossas homenagens a este que foi, é e sempre será a minha maior referência", escreveu em suas redes sociais.

Alberto Pinto Coelho estava internado no Hospital Mater Dei por causa de uma leucemia.

Luto na ALMG

Em razão da morte do ex-governador, a Assembleia cancelou as atividades que ocorreriam na Casa Legislativa nesta segunda-feira. A vice-presidente da ALMG, Leninha (PT) também informou que o presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, decretou luto institucional de três dias.

Homenagens

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do ex-governador de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho. Em nota, o governador mineiro disse que a morte de Alberto é uma "grande perda para a política" mineira e ressaltou o seu legado político.

“É uma grande perda para a política de Minas. Alberto foi um dos políticos mais versáteis do Estado. Muito gentil, mantinha uma habilidade incomum para atingir o consenso, sempre disposto a ouvir o próximo, um traço essencial para quem chefiou o Legislativo e o Executivo. Minas perde com sua ausência, mas sempre terá o legado de um homem que dedicou a vida aos mineiros”, disse o governador.

O governo de Minas Gerais também decretou luto oficial de três dias.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), também lamentou a perda do ex-governador. Em suas redes, Fuad disse que perdeu um amigo, um "homem íntegro e extremamente dedicado ao povo mineiro". "Com profundo pesar e consternação, estendo meu fraterno abraço aos seus familiares e amigos e torço para que seus exemplos de homem público permaneçam para as próximas gerações", escreveu.

Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a morte do ex-governador priva Minas Gerais da "convivência com um dos homens públicos mais relevantes da história recente do nosso estado". "Deputado por quatro mandatos na ALMG, onde exerceu o cargo de presidente, Pinto Coelho, que foi vice-governador e governador de MG, marcou sua trajetória por ter sido um homem público do consenso, do diálogo e da relação cordial e republicana com todas as correntes políticas. Construiu pontes com todos os segmentos da sociedade, sempre com o objetivo de buscar o desenvolvimento do nosso estado", declarou.

Em suas redes sociais, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia lamentou o ocorrido. "Minas Gerais perde hoje um de seus mais destacados homens públicos. Alberto Pinto Coelho foi um político exemplar, caracterizado por sua habilidade singular em ouvir, integrar e transformar divergências em consensos. Um político de coração enorme, singular e generoso. Sua trajetória, como deputado, presidente da Assembleia e Governador do nosso Estado, fala por si. Mais do que um companheiro excepcional de governo, perdi um grande amigo, leal, sensível e com imenso amor a Minas Gerais", escreveu Anastasia.

O presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, também lamentou o ocorrido. "Perda inestimável para Minas Gerais. Grande estadista, com mais de 30 anos de vida pública, Alberto Pinto Coelho escreveu seu nome na história da política mineira. Como governador de Minas e presidente da ALMG, foi exímio defensor da cidadania e dos valores democráticos. Alberto deixa um legado de apreço pela boa política. Manifesto profunda solidariedade ao amigo, deputado Betinho Pinto Coelho, e a todos os familiares e amigos", escreveu.