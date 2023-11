O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu nesta quinta-feira (16/11), em Brasília, com parlamentares mineiros e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), para debater a dívida do estado e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), defendido pelo governador Romeu Zema (Novo).

O presidente do Congresso Nacional fez questão de destacar que as ideias e propostas discutidas na reunião serão formalizadas como uma forma de contribuição para a análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do chefe do Executivo mineiro.

Pacheco explicou que existem alternativas para o RFF, tais como a rediscussão do valor da dívida e o uso de ativos empresariais, incluindo a Codemig e o nióbio.

"Todas essas ideias foram levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, no campo das ideias, sem nenhum tipo de formalização, ele demonstrou muita boa vontade em atender porque o presidente Lula quer resolver o problema de Minas Gerais sob a lógica de uma solução de estado e não de governo", ponderou.