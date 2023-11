O 'Menino Gui', que emocionou o Brasil com o vídeo em que reencontra sua mãe após despertar de um coma de 16 dias, vai ser homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados. O pedido foi feito pelo deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), que esteve com o menino há poucos dias e acabou emocionando seguidores.

Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, convive diariamente com a epidermólise bolhosa, uma doença genética autoimune rara que provoca a formação de bolhas na pele em mínimos atritos ou traumas.

Além de Gui, também serão agraciados com a medalha o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o jogador de futebol Vinicius Jr.