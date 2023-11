No primeiro ano de governo, Lula trocou três mulheres no primeiro escalão do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que o povo argentino vote no próximo presidente pensando “um pouco” no tipo de América do Sul que querem criar. Durante o programa “Conversa com o presidente”, desta terça-feira (14/11), o petista comentou o pleito presidencial na Argentina, onde disputam o segundo turno o peronista Sergio Massa e o ultra-liberal Javier Milei.

Em mais uma eleição marcada pela polarização na América Latina, os Argentinos voltam às urnas no domingo (19/11), com pesquisas apontando um cenário de incerteza sobre quem será o próximo presidente do país. No Palácio do Planalto, há um receio com a possível vitória de Milei, que já prometeu retirar a Argentina do Mercosul e sinalizou cortar relações com o Brasil.

Lula não citou diretamente o candidato apoiado pela direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas pediu união no momento do voto. “A gente precisa estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria pedir ao povo argentino: na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que querem criar, do tipo de América Latina que querem criar, e do tipo de Mercosul que querem criar. Juntos seremos fortes, separados nós seremos fracos”, disse.

O presidente brasileiro ainda lembrou da importância da Argentina nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia, além das relações com a China. Milei também sinalizou cortar relações com a superpotência asiática, mas durante a campanha de segundo turno tem adotado um tom mais moderado em relação à política exterior.

“Nós precisamos um do outro, estar junto, sem divergência. Quando a gente tiver divergência, a gente se senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência. Foi assim que convivemos com a Argentina até agora. Eu não posso falar da eleição porque é um direito soberano do povo da Argentina, mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem que o Brasil precisa da Argentina e que a Argentina precisa do Brasil”, pontuou Lula.

A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Somente nos primeiros cinco meses de 2023, as exportações brasileiras para o país vizinho cresceram 26,9% em relação ao mesmo período do ano passado, passando de US$ 5,9 bilhões para US$ 7,4 bilhões. Os produtos automotivos estão entre os principais bens exportados.