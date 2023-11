O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (8/11) que em 2024 se dedicará a viajar o Brasil, e visitar "cada estado e cada obra". A declaração ocorreu durante evento de assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-423 (PB), no Palácio do Planalto.

Em novembro e dezembro, o presidente fará uma série de viagens internacionais. Estão previstas viagens para Emirados Árabes, onde marcará presença na COP28 (a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Catar, Arábia Saudita e Alemanha.

Lula pretende levar, em comitiva internacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para "construir parcerias".

"Vou ao Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Alemanha e vou levar Rui Costa comigo, Haddad, para que a gente possa levar o projeto que temos. Queremos construir parceria com quem quiser investir nesse país", destacou.

Por ordens médicas, após a cirurgia, Lula não pode viajar de avião até o dia 26 de novembro.

"Se eu tiver que viajar para que a gente pudesse reconstruir o país, para que pudesse recuperar a imagem do país no exterior, eu, a partir dessa última viagem que é a questão climática nos Emirados Árabes, a busca de investimentos no Catar e na Arábia Saudita, e o encontro com empresários na Alemanha, quero que vocês saibam que vou me dedicar a viajar esse país, a viajar cada estado, visitar cada obra."

Lula: ‘Dinheiro bom é dinheiro transformado em obra’



O presidente garantiu, ainda, que "vai ter muito investimento em educação e saúde nesse país". "Investimento em todas as áreas porque sabemos que o vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente tiver gerando emprego, a massa salarial tiver crescendo, o preço da comida baixando e o povo poder fazer viagem de avião para visitar parentes em outros estados. Se for inaugurar uma fábrica de palito de fósforo, lá estarei", completou.

Transição energética



O presidente Lula emendou que o Brasil viverá uma "revolução da transição energética verde" e disse que "não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa".

"O Brasil está se preparando para fazer uma verdadeira revolução energética nesse país porque o mundo desenvolvido que está preocupado com a questão climática sabe que vai precisar de energia limpa e renovável, vai ter que produzir carro verde, aço verde, tudo que depender de energia com energia renovável para que a gente possa descarbonizar esse planeta. Por isso que eu digo que o Brasil é a bola da vez", concluiu.