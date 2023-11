O secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas, Marcelo Aro (PP-MG), foi o convidado da vez do "Em Minas", programa da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI que foi ao ar na noite de ontem

O secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas, Marcelo Aro (PP-MG), disse que torce e trabalhará para que o governador Romeu Zema (Novo) seja candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista da série “Em Minas”, transmitida pela TV Alterosa no sábado (4/11) e publicada na íntegra pelo Estado de Minas neste domingo (5/11), o secretário disse que, no momento, o governador não deseja concorrer nas eleições presidenciais de 2026, mas torce para que Zema mude de ideia.

Para Aro, Zema é o “orgulho dos mineiros e a esperança do Brasil”. Segundo ele, o governador mineiro tem uma “missão muito maior do que cuidar de Minas Gerais”. Questionado sobre uma declaração de Zema, que afirmou que prefere apoiar um candidato à Presidência do que concorrer às eleições, Aro disse que essa é a verdadeira intenção do governador.

“Eu não tenho dúvidas que a intenção do governador é verdadeira quando ele fala que prefere apoiar alguém. Ele prefere terminar o governo do estado e tocar a vida dele, voltar para a iniciativa privada, voltar para Araxá. Esse é um desejo pessoal dele. Ele não é apegado ao poder. Ele entende que ele foi eleito para fazer o trabalho dele em Minas Gerais, e vai terminar esse trabalho, vai fazer bem feito esse trabalho. Essa é a vontade dele”, disse.

Ainda de acordo com Aro, Zema representa uma parcela dos brasileiros que “querem mudanças”. “Eu espero que isso mude, porque eu acredito que o governador Romeu Zema tem uma missão ainda maior, que não é só cuidar de Minas Gerais. Eu tenho para mim que o governador Romeu Zema representa esse sentimento no povo brasileiro que não quer mais esse governo que está lá, que quer mudança. Zema tem todos os atributos, as características, desse líder para poder mudar o Brasil”, disse.

O secretário também acredita na possibilidade do governador Romeu Zema mudar de ideia até as eleições de 2026. Durante sua fala, Aro disse que trabalhará para uma possível candidatura do governador mineiro.

“O governador não é de correr de missão. Se chegar lá na frente e de fato não tiver outro nome viável para disputar a eleição com este governo que tá aí, eu acho que ele vai aceitar a missão. Mas repito, a vontade dele é que tenha outro candidato com condições melhores. Como cidadão, eu acredito que o governador Romeu Zema é, não só um orgulho pros mineiros, mas também uma esperança para o Brasil. Eu torço e trabalharei para que ele seja candidato a Presidente da República.”

“EM Minas”

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.