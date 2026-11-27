A poeta Nathália Lima lança seu segundo livro, “Alguém arremessa uma fruta na água” (Impressões de Minas), no sábado, 5 de dezembro, das 16h às 20h, no Espaço Impressões, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte.

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A programação inclui um bate-papo da autora com as escritoras Flávia Péret e Carina S. Gonçalves, leitura de poemas com Isabella Bettoni e sessão de autógrafos.

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Os 90 textos do livro giram em torno da experiência amorosa e de objetos de afeto que ora estão ao alcance da voz poética, ora escapam dela. A obra se divide em três partes. “Frutas curtas” reúne 37 fragmentos que tentam reconstituir um encontro. “Frutas longas” traz 34 poemas sobre memória, corpo, presença e ausência, promessas e a dificuldade de abandonar os restos. Por fim, “O amor é uma fronteira” tem 19 textos sobre viagens, estradas, limites entre corpos e solidão.

Ao longo do livro, a narrativa poética se desenvolve de forma entrecortada, como forma de reproduzir a confusão dos sentidos típica do apaixonamento.

Na orelha, a escritora Ana Maria Vasconcelos destaca que, no livro, linguagem e experiência amorosa se confundem, e cita um dos versos: "Gosto de chamar as coisas que não encontro o nome de: amor". No posfácio, Julia Raiz observa que a estrutura "o amor é" se repete por toda a obra, sempre com um complemento que surpreende.

Sobre a autora

Nascida em Barbacena, em 1988, Nathália Lima vive em Belo Horizonte. É formada em letras, mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), poeta e professora. Seu livro de estreia, “Istmo”, foi semifinalista do Prêmio Oceanos de 2023, na categoria poesia.

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Lançamento de “Alguém arremessa uma fruta na água”, de Nathália Lima

Neste sábado, 5 de dezembro, das 16h às 20h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta), com bate-papo com Flávia Péret e Carina S. Gonçalves, leitura de poemas com Isabella Bettoni e sessão de autógrafos

