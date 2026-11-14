Primeira leitura: "Em volta da mesa – Poemando sem lugar marcado", de Ramina El Shadai
Escritora lança novo livro na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte
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“Amor”
Amor,
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quando é,
desexplica.
A gente sente
e o juízo se cala.
Como explicar o pão
com a boca cheia.
*
“Ares”
Vida
que não pede
outros ares.
Pede fôlego.
E uma nova forma
de respirar.
*
“Abundância”
Há quem chame de pouco
o que ainda se arranca da cama.
Eu não.
Se respira, eu chamo de vida.
Tem gente esperando milagre.
Eu monto mesa
com o que sobrou de ontem
e agradeço.
O possível não é pouco,
é o que nos foi confiado.
Onde parecia vazio
tinha um resto de luz
sentado, quieto
esperando inscrição.
Não é sobre ter mais, minha gente.
É sobre não sair correndo
quando a presença
chega descalça.
Uns falam em colheita.
Eu varro o chão
a terra entende.
Entro.
*
“Põe manteiga nesse pão”
Tem vida morrida
na frente da gente
que já não está
faz um tempão.
Ou agarrada lá atrás
ou paira adiante
sem pisar
sem tocar o chão.
Que vida estranha
essa que bate na palma da mão
se faz de visita
chega e não fica
vai vivendo de não em não.
Vai, vida.
Se arruma a viver.
Senta aqui e se aceita.
Olha de frente
o que sempre rejeita.
Sacode a poeira
desse abandono à mercê.
Tem tristeza em conserva
tem pressa zombando d’ocê.
Rigidez exibida.
História ferida
tentando dizer.
Isso, vida.
Começa a viver.
Levanta e se ajeita.
Abraça forte
o que sempre rejeita.
Sacode a poeira
do escuro antigo
escondendo você.
Isso, vida!
Eu já passei o café.
*
“Amarelo por fora”
Não é raro.
Há muito tempo
a vitrine treina o olhar
a parar na superfície.
Disso
fizeram visão.
Ajustam lentes
– a vida precisa caber
em algum círculo.
Fazem que compreendem
– descrevem apenas
a cor da casca.
Por fora
quase tudo
parece maduro.
Chão que não cede
veios já traçados
– aspereza cotidiana.
Peito estufado
de quem acredita
que chegou.
Mas vida
não amadurece no atalho.
Vida encorpa quando vivida
– tim-tim por tim-tim.
Quando algo rompe
a pele do hábito.
Quando algo
faz eco por dentro.
Quando algo esgarça
a margem suficiente.
Descasca
e jorra verdade na cara da gente.
É que tempo
quando apenas roça na pele
acaba virando década adormecida
em livro fechado
– ideia que nunca tocou
corpo de ninguém.
Vida inteira
guardada com zelo
para não gastar mais do que deve.
Tempo passa
espera
decanta.
Até que não mais pergunta
– vai amarelando
a cor de tudo.
Olhar treinado
para validar
o que se deixa catalogar.
Superfície do indizível
mão que passa
em parede recém-pintada
– tinta fresca lhe basta.
E algo segue correndo
debaixo da terra
– sempre.
Olhar de contorno
aplana o que é fundo.
Real que pesa
além da medida
reduz:
a vida de hoje
é assim mesmo.
Olhar
à soleira.
Há quem passe a vida inteira
sem jamais cruzar
o próprio limiar.
Amarelo por fora.
Por dentro
vida sem voz.
“Em volta da mesa – Poemando sem lugar marcado”
De Ramina El Shadai
Editora Patuá
180 páginas
R$ 60
Lançamento na próxima quarta-feira (18/11), de 18h30 às 22h30, na Casa Gabo (Avenida Cristovão Colombo, 336, Savassi, BH)
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Sobre a autora
Ramina El Shadai (foto) é escritora brasileira, professora, palestrante e criadora das Percepções Multidimensionais. Iniciou sua trajetória na educação, enquanto estudava gestão e raciocínio lógico-matemático. Aos 29 anos sofreu dois AVCs e ficou cega por dois anos, experiência que marcou sua relação com a vida e orientou sua investigação sobre consciência, percepção e existência. Desde então dedica-se a observar os processos de expansão da consciência e a forma como percebemos nossas relações e experiências. Sua estreia literária, “Novos Sentidos”, reúne mensagens curtas que convidam ao autoconhecimento e a uma percepção mais profunda de si e do mundo. A obra propõe uma leitura intuitiva, sem sequência obrigatória, como caminho de retorno a si. Em sua atuação como educadora e palestrante, aborda a comunicação consciente e a natureza humana.