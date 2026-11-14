“Amor”

Amor,

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quando é,

desexplica.

A gente sente

e o juízo se cala.

Como explicar o pão

com a boca cheia.

*

“Ares”

Vida

que não pede

outros ares.

Pede fôlego.

E uma nova forma

de respirar.

*

“Abundância”

Há quem chame de pouco

o que ainda se arranca da cama.

Eu não.

Se respira, eu chamo de vida.

Tem gente esperando milagre.

Eu monto mesa

com o que sobrou de ontem

e agradeço.

O possível não é pouco,

é o que nos foi confiado.

Onde parecia vazio

tinha um resto de luz

sentado, quieto

esperando inscrição.

Não é sobre ter mais, minha gente.

É sobre não sair correndo

quando a presença

chega descalça.

Uns falam em colheita.

Eu varro o chão

a terra entende.

Entro.

*

“Põe manteiga nesse pão”

Tem vida morrida

na frente da gente

que já não está

faz um tempão.

Ou agarrada lá atrás

ou paira adiante

sem pisar

sem tocar o chão.

Que vida estranha

essa que bate na palma da mão

se faz de visita

chega e não fica

vai vivendo de não em não.

Vai, vida.

Se arruma a viver.

Senta aqui e se aceita.

Olha de frente

o que sempre rejeita.

Sacode a poeira

desse abandono à mercê.

Tem tristeza em conserva

tem pressa zombando d’ocê.

Rigidez exibida.

História ferida

tentando dizer.

Isso, vida.

Começa a viver.

Levanta e se ajeita.

Abraça forte

o que sempre rejeita.

Sacode a poeira

do escuro antigo

escondendo você.

Isso, vida!

Eu já passei o café.

*

“Amarelo por fora”

Não é raro.

Há muito tempo

a vitrine treina o olhar

a parar na superfície.

Disso

fizeram visão.

Ajustam lentes

– a vida precisa caber

em algum círculo.

Fazem que compreendem

– descrevem apenas

a cor da casca.

Por fora

quase tudo

parece maduro.

Chão que não cede

veios já traçados

– aspereza cotidiana.

Peito estufado

de quem acredita

que chegou.

Mas vida

não amadurece no atalho.

Vida encorpa quando vivida

– tim-tim por tim-tim.

Quando algo rompe

a pele do hábito.

Quando algo

faz eco por dentro.

Quando algo esgarça

a margem suficiente.

Descasca

e jorra verdade na cara da gente.

É que tempo

quando apenas roça na pele

acaba virando década adormecida

em livro fechado

– ideia que nunca tocou

corpo de ninguém.

Vida inteira

guardada com zelo

para não gastar mais do que deve.

Tempo passa

espera

decanta.

Até que não mais pergunta

– vai amarelando

a cor de tudo.

Olhar treinado

para validar

o que se deixa catalogar.

Superfície do indizível

mão que passa

em parede recém-pintada

– tinta fresca lhe basta.

E algo segue correndo

debaixo da terra

– sempre.

Olhar de contorno

aplana o que é fundo.

Real que pesa

além da medida

reduz:

a vida de hoje

é assim mesmo.

Olhar

à soleira.

Há quem passe a vida inteira

sem jamais cruzar

o próprio limiar.

Amarelo por fora.

Por dentro

vida sem voz.

“Em volta da mesa – Poemando sem lugar marcado”

De Ramina El Shadai

Editora Patuá

180 páginas

R$ 60

Lançamento na próxima quarta-feira (18/11), de 18h30 às 22h30, na Casa Gabo (Avenida Cristovão Colombo, 336, Savassi, BH)

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Sobre a autora

Ramina El Shadai (foto) é escritora brasileira, professora, palestrante e criadora das Percepções Multidimensionais. Iniciou sua trajetória na educação, enquanto estudava gestão e raciocínio lógico-matemático. Aos 29 anos sofreu dois AVCs e ficou cega por dois anos, experiência que marcou sua relação com a vida e orientou sua investigação sobre consciência, percepção e existência. Desde então dedica-se a observar os processos de expansão da consciência e a forma como percebemos nossas relações e experiências. Sua estreia literária, “Novos Sentidos”, reúne mensagens curtas que convidam ao autoconhecimento e a uma percepção mais profunda de si e do mundo. A obra propõe uma leitura intuitiva, sem sequência obrigatória, como caminho de retorno a si. Em sua atuação como educadora e palestrante, aborda a comunicação consciente e a natureza humana.