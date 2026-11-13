Guerra do Paraguai: romance histórico resgata a esquecida Campanha de Mato Grosso

Uma província ocupada, tropas que marcham por um país sem estradas e decisões tomadas a distância, entre disputas políticas e ambições pessoais. Em “A marcha da guerra” (Urutau), romance que será lançado neste sábado na Livraria Ramalhete, o jornalista Diogo de Castro desloca o olhar da epopeia militar para a Campanha de Mato Grosso, frente da Guerra do Paraguai que ficou à margem da narrativa consagrada do conflito.

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O socorro à província invadida exigiu uma marcha terrestre de cerca de 3 mil quilômetros, do Rio de Janeiro ao interior do Brasil. Faltavam soldados, armas, fardamento e remédios. Nesse cenário, Castro acompanha homens como Carneiro de Campos, Albino de Carvalho, o coronel Drago e Couto de Magalhães, explorando os medos, as pressões e os dilemas que cercavam suas escolhas. Mais do que reconstituir movimentos de tropas, interessa ao autor a guerra particular que cada personagem trava contra o próprio destino. “O livro conta a história dos homens por trás das decisões, num cenário caótico e imprevisível, com poucos recursos à mão, à espera de desdobramentos que pouco dependiam deles mesmos”, afirma o autor ao Estado de Minas.

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Nascido em Goiânia, com passagem por Brasília, onde estudou, e hoje morador de Belo Horizonte, Castro dedicou sete anos à pesquisa que sustenta o romance. Consultou cartas, periódicos, relatórios militares e memórias em arquivos do Brasil e do Paraguai. Encontrou não apenas registros, mas também ausências: documentos desaparecidos, páginas arrancadas e versões que, em sua leitura, procuravam embelezar o passado. Essas lacunas alimentam a tensão entre a documentação e a liberdade de inventar.

Dedicado ao escritor paraguaio Augusto Roa Bastos (1917-2005), autor de obras fundamentais da literatura latino-americana como “Eu o supremo”, o livro também convida a olhar para as marcas que a guerra deixou na memória dos dois países. Na entrevista ao Pensar, Diogo de Castro aborda o esquecimento da Campanha de Mato Grosso, questiona a construção da memória militar e discute os limites entre pesquisa e invenção. Fala ainda de sua admiração por Roa Bastos e do vínculo afetivo com Belo Horizonte. “Eu gosto da alma da cidade, essa coisa nem muito grande, nem muito pequena, nem muito quente, nem muito fria, arborizada, cheia de subidas e descidas. A matriz cultural mineira e a goiana são uma coisa só, o que torna tudo familiar”, acredita. Abaixo, a conversa com o autor.

Poderia apresentar aos nossos leitores o que foi a Campanha de Mato Grosso e os principais personagens do seu livro?

A Guerra do Paraguai (1864-70) se desenrola em duas frentes, uma mais ao norte, quando os paraguaios ocupam parte da província de Mato Grosso, atual estado de Mato Grosso do Sul, que é o marco inicial da guerra, e, pouco depois, ao sul, com a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A “Campanha de Mato Grosso” é esse front ao norte, iniciado com a invasão, em dezembro de 1864, e encerrado com a expulsão dos paraguaios, na reconquista de Corumbá, em junho de 1867.

Mas essa frente tem uma peculiaridade: o socorro a Mato Grosso não pôde ser feito pela via fluvial, devido à fortaleza de Humaitá, construída numa curva do Rio Paraguai, que poderia facilmente afundar os navios da Marinha Imperial que tentassem cruzá-la. O reforço então tem de marchar por terra, do Rio de Janeiro a Cuiabá, passando por São Paulo, Minas e Goiás, por um interior inóspito, despovoado e sem estradas. Depois de quase três anos da invasão, as tropas ainda não haviam chegado lá.

Enquanto isso, o teatro de guerra se estabelece ao sul. É a guerra que estudamos na escola, a epopeia oficial, conduzida por Caxias. Já a frente matogrossense ficou estagnada, pela própria necessidade dos paraguaios de reforçar o outro flanco. O esperado avanço inimigo sobre Cuiabá nunca foi consumado. Enquanto a guerra se desenrolava ao sul, Mato Grosso, ocupado e sem socorro, ficou esquecido, à deriva, sem nenhum apoio do governo, sob fome e saque.

O livro é narrado pelo olhar dos personagens que moldaram a história da guerra em Mato Grosso, hoje completamente esquecidos, como o coronel Carneiro de Campos, capturado pelo inimigo a caminho de Cuiabá; o brigadeiro Albino de Carvalho, já exonerado da presidência da província, mas que acaba amarrado ao cargo em meio ao caos da invasão; o coronel Drago, que lidera a tumultuada marcha pelo interior do Brasil; e o general Couto de Magalhães, o herói trágico da reconquista, entre outros.

Por que considera a Campanha “um capítulo esquecido e traumático da Guerra do Paraguai”?

A Campanha de Mato Grosso acabou relegada não só porque o destino da guerra foi decidido, de fato, no front ao sul, mas também porque, apesar da bravura demonstrada em episódios como o da reconquista de Corumbá, que os matogrossenses retomaram praticamente sozinhos, sem apoio do Rio de Janeiro, ela é marcada por episódios pouco honrosos. O primeiro se dá durante a própria invasão, quando as tropas brasileiras fogem dos paraguaios em Corumbá, em grande desordem, sem luta, deixando para trás os canhões e os fuzis. Em Mato Grosso também ocorre a “Retirada da Laguna”, episódio que não é retratado no meu livro, que é um desastre militar absoluto.

E há a epidemia de varíola, que as tropas que libertaram Corumbá levaram para a capital, e que vai dizimar metade da população de Cuiabá. Há relatos de cadáveres comidos por cães nas ruas, porque não havia quem pudesse enterrar tantos corpos. Então, para a história propagandística das glórias militares da Guerra do Paraguai, melhor era deixar a Campanha de Mato Grosso de lado.

Como a história da Guerra do Paraguai foi sendo contada, ao longo das décadas, pelo Brasil? O que foi ressaltado e o que foi ignorado?

O saldo da guerra foi desastroso. Morreram 50 mil brasileiros, o país ficou atolado em dívidas, as contradições da escravidão atingiram seu ponto máximo, pois os alforriados que voltavam do campo de batalha reencontravam um país escravocrata. E o Exército, com o espírito de corpo fortalecido, tornou-se um novo ator político. Vale lembrar que tanto Deodoro quanto Floriano Peixoto lutaram na Guerra do Paraguai. Nada mais natural, portanto, que a memória da guerra sofresse um intenso processo de mistificação. Basta observar a pintura “A batalha de Avaí” (1877), de Pedro Américo, que retrata personagens históricos em ação, como o general Osório.

Porém, involuntariamente, a pesquisa do livro bateu de frente com a propaganda. Como se sabe, a destruição de acervo histórico é quase um esporte nacional no Brasil. Daí, sempre que a pesquisa tocava momentos sensíveis, os documentos estavam desaparecidos, danificados ou adulterados. Por exemplo, a Fé de Ofício do coronel Drago, disponível no Arquivo Histórico do Exército, foi cortada ao meio quando ia explicar as razões que o levaram a responder a um inquérito militar, pelo qual recebeu uma censura grave. A folha de serviços do visconde de Camamu, ex-ministro da Guerra que impôs uma derrota humilhante a Caxias no Conselho de Guerra, está desaparecida. Num documento digitalizado por um arquivo histórico de Mato Grosso, sobre Cuiabá durante a guerra, diversas páginas foram arrancadas quando se começa a falar da fome na província. Isso dá uma ideia de como foi construída a memória histórica da guerra.

“Existem muitas guerras dentro da guerra”, você afirma. Qual guerra está no seu livro?

O livro conta a história dos homens por trás das decisões, num cenário caótico e imprevisível, com poucos recursos à mão, à espera de desdobramentos que pouco dependiam deles mesmos. Na maior parte das vezes, a história se preocupa com explicações “macro”, pontuando eventos definidores e suas consequências. Quase nunca nos detemos nas circunstâncias humanas por trás das decisões, que raramente têm a racionalidade e o sentido que atribuímos a elas posteriormente. É por isso que livros como os de Eduardo Bueno e Laurentino Gomes fazem tanto sucesso. Além de serem bem escritos, reconstituem os dramas e dilemas humanos por trás dos grandes eventos. O meu livro parte de um princípio semelhante. Os episódios da Guerra do Paraguai estão nos livros de história. As ambições, pressões, medos e tragédias pessoais dos personagens, não. O livro conta a história da guerra travada por cada um deles contra o próprio destino.

Foram sete anos de trabalho de pesquisa em arquivos públicos, memórias, periódicos. Quais foram os documentos fundamentais para estabelecer a sua narrativa? Quais descobertas mais o surpreenderam?

O Visconde de Taunay é um exemplo interessante, porque ele não só foi voluntário da pátria, como também foi o responsável por redigir o relatório geral da expedição que marchou rumo a Mato Grosso. Ele também produziu vasto acervo de memórias sobre a guerra. Porém, lendo com cuidado, percebe-se que Taunay é um notável falsificador de memórias. Primeiro, porque suas memórias pessoais trazem muitas informações, de inequívoco interesse militar, sonegadas do relatório geral da expedição. Além do mais, depois que foram publicadas as suas memórias, em 1899, ele ainda lançou uma dúzia de pequenos livros com episódios da guerra, nos quais alterava os fatos narrados anteriormente, dando detalhes mais “lustrosos” ao relatado. Isso não só confirmou uma premissa inicial, segundo a qual todos aqueles personagens tinham profunda consciência histórica, e daí a necessidade de “retocar” os relatos legados à posteridade, como também me fez olhar para os documentos históricos com ceticismo e desconfiança. Essa preocupação com a “forma” do registro histórico está presente em todo o livro, e é o que dá liberdade ao ficcionista para ir além dos arquivos.

Qual o maior desafio na fusão da pesquisa com a invenção?

Apesar da pesquisa histórica, trata-se de uma obra literária. É uma ficção histórica, em que a documentação funciona como um artifício ficcional. Assim como a reconstituição da linguagem oitocentista, a trama folhetinesca e o paciente desdobrar do espaço-tempo narrativo, próprio do gênero romanesco, ela serve para criar certa condição atmosférica, sem a qual o leitor não embarca. Muita gente pergunta o que é real e o que é ficção no romance, pois as coisas ficam meio indiscerníveis. Eu gosto de lembrar Hemingway, segundo o qual não é papel do escritor servir de guia turístico do leitor, explicando os pontos de seu texto. A história busca a verdade, ainda que seja a verdade apenas inteligível ou verossímil. A ficção não busca a verdade. Logo, ela é isenta da mentira. Esse é o contrato entre escritor e leitor: durante a leitura, tudo é real.

No epílogo “A Guerra Acabou”, você escreve: “Os paraguaios, então subestimados, foram de uma bravura inquebrantável, por pouco intransponível, não fosse o esgotamento de todos os recursos do país.” Como o conflito impactou a identidade do povo paraguaio e a visão deles sobre o Brasil?

Estive em Assunção durante a pesquisa, visitei alguns sítios da guerra e conversei muito sobre o tema com os paraguaios. Embora o conflito tenha sido um desastre para o país, que sofreu uma catástrofe demográfica, perdeu 40% de seu território e seguiu ocupado por tropas argentinas até 1876, a guerra é vista como o batismo de fogo da nacionalidade. Sente-se, de maneira quase palpável, o orgulho que eles têm pela bravura e pelo sacrifício dos antepassados. A impressão é de que passariam por tudo de novo, se necessário fosse, para honrar a pátria. É uma altivez nacional admirável, que não reconheço, por exemplo, nos brasileiros.

Já a visão deles do Brasil é menos negativa do que se poderia supor, inclusive porque, ao final da guerra, já antevendo o recrudescimento da rivalidade com a Argentina, o Brasil busca trazer o Paraguai de volta para a sua órbita, assinando um acordo de fronteiras por fora do Tratado da Tríplice Aliança, e impedindo a Argentina de se apoderar de toda a região do Chaco, que era sua reivindicação. O Brasil também abre mão de boa parte das reparações de guerra impostas ao Paraguai. O processo histórico se encarregou de fazer dos dois países mais próximos. Isso, de certa forma, ameniza um pouco a memória e a herança da guerra.

O livro é dedicado ao escritor paraguaio Augusto Roa Bastos. O que mais admira na obra do escritor?

Roa Bastos é um escritor estupendo, caudaloso, visceral, que, ao meu ver, não ocupa o espaço merecido na história literária latinoamericana, talvez esmagado pelo gigantismo de seus pares de geração. Convenhamos, não deve ser fácil ser contemporâneo de Cortázar, Rulfo, Fuentes, Borges, Llosa e Márquez. E ele não é o único. O peruano Manuel Scorza, criador do magistral “Garabombo, o invisível”, é um ilustre desconhecido para os novos leitores. Ou a venezuelana Teresa de La Parra, das “Memórias de mamãe Blanca”. Hoje então, com a voga dos influencers de literatura, que ficam repetindo cânones em busca de autoridade e validação, esses escritores permanecem nas sombras. A dedicatória é um ato singelo de afeto. Há outras homenagens a ele no livro, mas é preciso ser um bom leitor de Roa Bastos para descobri-las.

Você nasceu em Goiânia, estudou em Brasília e mora atualmente em Belo Horizonte. O que mais gosta na capital mineira e que acha ser um diferencial para outras cidades?

Eu gosto da alma da cidade, essa coisa nem muito grande, nem muito pequena, nem muito quente, nem muito fria, arborizada, cheia de subidas e descidas. A matriz cultural mineira e a goiana são uma coisa só, o que torna tudo familiar. Mas o principal são as pessoas. O belo-horizontino é amável, fraterno, pacífico, gentil. Desconheço uma única pessoa que tenha sido maltratada aqui. Então aqui é o meu lugar.

“A marcha da guerra”

De Diogo de Castro

Urutau

412 páginas

R$ 90

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Lançamento neste sábado, a partir de 14h30, na Livraria Ramalhete (Rua Pernambuco, 1000, Savassi, Belo Horizonte)