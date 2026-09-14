Francisco Mendes debate 'A Bala dos Desarmados' em evento gratuito em BH

A Casa L recebe, na sexta-feira, dia 18 de setembro, às 19h, um bate-papo com o escritor Francisco Mendes sobre "A Bala dos Desarmados", coletânea de contos vencedora do Prêmio da Academia Mineira de Letras (AML). O encontro será na Livraria Casa Literíssima (Rua Dom José Gaspar, 365, Coração Eucarístico), em Belo Horizonte.

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A mediação da conversa fica a cargo de Rogério Faria Tavares, presidente emérito da Academia Mineira de Letras. "A Bala dos Desarmados" é publicado pela Sinete Editora e leva a chancela "Scribendi Nullus Finis".

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No encontro, Francisco Mendes também deve falar sobre "Porto Caeiro", seu romance de estreia, lançado exclusivamente em formato e-book pela Amazon e inscrito no Prêmio Kindle 2026.

O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

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