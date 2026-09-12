Primeira leitura: ‘Poesia demais cansa’, de Cesco Napoli
Apresentador do programa ‘Tropofonia’, na rádio UFMG Educativa, músico escreveu 64 poemas organizados em uma sequência que atravessa o livro inteiro falando sobre o ofício de criar
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Cesco Napoli
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#5 de 1
‘o fracasso subiu à cabeça’
a felicidade que dá o alívio de desistir
o fracasso também é um modo de ir
quando o assunto acaba não adianta falar
do tempo que a hora ainda ia chegar
agora eu tô fora e não quero mais entrar
quem me leu até aqui ainda passa
vem comigo e fracassa!
*
#4 de 2
‘mais do mesmo’
me disseram que era eu
mas ninguém estava olhando
me falaram que era minha vez de falar
mas ninguém estava ouvindo
se tudo já foi dito antes
o agora é sempre mais do mesmo
*
#2 de 3
‘onde já se viu?’
você se viu onde já olhou
mas onde você não viu
você também está lá
onde já se viu não olhar?
*
#3 de 4
‘até quando nos faltará silêncio?’
como quando chegamos
o ouvido pertinho
de um copo
de água com gás
#6 de 5
‘o ser e o ente’
às vezes a gente tá numa fila e fica impaciente
mas se a gente não tivesse isso em mente
ficaria ali sem nem perceber que a mente mente
e tira da gente o momento presente
e a gente nem sente
*
#5 de 6
‘olhe bem as montanhas’
lá na esquina tem aquele clube
tipo uma mina que não sucumbe
ou uma mina que te confunde
ou muitas minas gerando rimas gerais
essas minas se acham as tais
mas um vacilo e a montanha acompanha
e ficamos vendo a vida das janelas laterais
*
#6 de 7
‘crescente gibosa’
o bedelho
não é o espelho
só meta o bedelho
onde tem recheio
não foi pra isso que você veio?
*
#5 de 8
‘o que foi?’
nadanãosô
tô só pensando
enchi o saco
de ficar tentando
vou fazer o prato
com o que tiver sobrando
o que der na teia
vou sair rimando
e tropeçando tipo um baco fraco pra bebida
caído num buraco de uma rua sem saída
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O livro pelo autor
“O livro ‘Poesia demais cansa’ é formado por oito pequenos livros, e cada um deles tem oito poemas. Essa estrutura surgiu durante a própria escrita. Eu escrevi um primeiro conjunto de oito poemas, depois escrevi outro com mais oito e, quando percebi, aquele formato tinha começado a fazer sentido para mim. Encontrei ali uma maneira de organizar o livro”, afirma o músico, o compositor e poeta mineiro Cesco Napoli (foto). “Não é exatamente uma história convencional, com começo, meio, fim e personagens, mas existe uma sequência entre as partes, um percurso que atravessa o livro inteiro e que fala sobre poesia, sobre o trabalho do artista e sobre o que significa criar no mundo de hoje”, complementa o apresentador do programa “Tropofonia”, na rádio UFMG Educativa. Dividida em oito partes, a obra tem a colaboração de oito artistas visuais selecionados através de um edital para participação na residência artística “A Capa e o Verso”, realizada em 2025, com o objetivo de desenvolver as ilustrações do livro: Arthur Moura Campos, Áster, Carolina Deptulsky, Efe Godoy, Iaci Públio Carneiro, Joana Diniz, Jorge Arndt e Yor. O projeto gráfico, de Preto Matheus, apresenta uma caixa em papel kraft que traz os cinco livretos que compõem a obra.
“Poesia demais cansa”
- De Cesco Napoli
- Impressões de Minas
- Oito livretos de 32 páginas em caixa de papel Kraft
- R$ 99
- Lançamento neste sábado (12/9), das 16h às 20h, no Espaço
Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta, Belo Horizonte), com apresentação de improvisos