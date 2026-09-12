Primeira leitura: ‘Poesia demais cansa’, de Cesco Napoli

Cesco Napoli



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#5 de 1

‘o fracasso subiu à cabeça’

a felicidade que dá o alívio de desistir

o fracasso também é um modo de ir

quando o assunto acaba não adianta falar

do tempo que a hora ainda ia chegar

agora eu tô fora e não quero mais entrar

quem me leu até aqui ainda passa

vem comigo e fracassa!

*

#4 de 2

‘mais do mesmo’

me disseram que era eu

mas ninguém estava olhando

me falaram que era minha vez de falar

mas ninguém estava ouvindo

se tudo já foi dito antes

o agora é sempre mais do mesmo

*

#2 de 3

‘onde já se viu?’

você se viu onde já olhou

mas onde você não viu

você também está lá

onde já se viu não olhar?

*

#3 de 4

‘até quando nos faltará silêncio?’

como quando chegamos

o ouvido pertinho

de um copo

de água com gás

#6 de 5

‘o ser e o ente’

às vezes a gente tá numa fila e fica impaciente

mas se a gente não tivesse isso em mente

ficaria ali sem nem perceber que a mente mente

e tira da gente o momento presente

e a gente nem sente

*

#5 de 6

‘olhe bem as montanhas’

lá na esquina tem aquele clube

tipo uma mina que não sucumbe

ou uma mina que te confunde

ou muitas minas gerando rimas gerais

essas minas se acham as tais

mas um vacilo e a montanha acompanha

e ficamos vendo a vida das janelas laterais



*

#6 de 7

‘crescente gibosa’

o bedelho

não é o espelho

só meta o bedelho

onde tem recheio

não foi pra isso que você veio?

*

#5 de 8

‘o que foi?’

nadanãosô

tô só pensando

enchi o saco

de ficar tentando

vou fazer o prato

com o que tiver sobrando

o que der na teia

vou sair rimando

e tropeçando tipo um baco fraco pra bebida

caído num buraco de uma rua sem saída

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O livro pelo autor

“O livro ‘Poesia demais cansa’ é formado por oito pequenos livros, e cada um deles tem oito poemas. Essa estrutura surgiu durante a própria escrita. Eu escrevi um primeiro conjunto de oito poemas, depois escrevi outro com mais oito e, quando percebi, aquele formato tinha começado a fazer sentido para mim. Encontrei ali uma maneira de organizar o livro”, afirma o músico, o compositor e poeta mineiro Cesco Napoli (foto). “Não é exatamente uma história convencional, com começo, meio, fim e personagens, mas existe uma sequência entre as partes, um percurso que atravessa o livro inteiro e que fala sobre poesia, sobre o trabalho do artista e sobre o que significa criar no mundo de hoje”, complementa o apresentador do programa “Tropofonia”, na rádio UFMG Educativa. Dividida em oito partes, a obra tem a colaboração de oito artistas visuais selecionados através de um edital para participação na residência artística “A Capa e o Verso”, realizada em 2025, com o objetivo de desenvolver as ilustrações do livro: Arthur Moura Campos, Áster, Carolina Deptulsky, Efe Godoy, Iaci Públio Carneiro, Joana Diniz, Jorge Arndt e Yor. O projeto gráfico, de Preto Matheus, apresenta uma caixa em papel kraft que traz os cinco livretos que compõem a obra.

“Poesia demais cansa”