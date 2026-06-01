Regina Dalcastagnè lança livro sobre ficção brasileira atual em BH

A professora e pesquisadora Regina Dalcastagnè, autora de “Uma história da literatura brasileira contemporânea: a narrativa” (Todavia, 608 páginas), lança o livro em Belo Horizonte na próxima terça-feira (9/6), às 19h, na Livraria Jenipapo, na Savassi. O evento inclui bate-papo com a professora Ana Elisa Ribeiro e sessão de autógrafos.

Fundadora do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília (UnB), Dalcastagnè defende no livro o entrelaçamento entre literatura e sociedade. “A obra literária é um artefato social”, afirmou ao Estado de Minas, em entrevista ao Pensar publicada em março. “Seus criadores estão submetidos às pressões, aos diferenciais de valorização, aos preconceitos e discriminações presentes no mundo social mais amplo.”

Entrevista: Regina Dalcastagnè: 'A obra literária é um artefato social'

O estudo percorre quatro décadas de produção ficcional brasileira, de Raduan Nassar e Lygia Fagundes Telles a Itamar Vieira Junior e Ana Paula Maia, e organiza a análise em quatro percursos: espaciais, políticos, íntimos e cotidianos. Dalcastagnè alertou para os riscos do que chama de “noção rasteira de lugar de fala”: “Confinar os escritores ao seu próprio terreno é um risco que não devíamos estar dispostos a correr.”

“A noção de “lugar de fala” nos permite entender que cada um de nós vê o mundo social a partir de sua posição nele, o que leva à exigência de incorporar vozes diversas, não de limitar o discurso de qualquer um, como infelizmente parecem pretender os militantes de alguns grupos”, completou.

Depoimento

“Regina Dalcastagnè é uma pesquisadora e professora universitária que alcançou a proeza de ser uma considerada interlocutora do que às vezes chamamos de “mundo lá fora”. Os resultados de suas pesquisas em literatura brasileira contemporânea tocam aspectos fundamentais do que se passa em nossa sociedade e, talvez mais ainda, do que acontece em nosso instável mercado editorial, inclusive influenciando-o. No livro novo, a autora mostra, com profusão de exemplos e base em uma imensa experiência de leitura sistemática e informada teoricamente, como anda nossa relação com a produção literária atual; o que se publica, no conjunto; o que isso pode representar; em que temas temos tocado; o que se transformou nas últimas décadas; e que relação isso tem com a autonomia da obra, do autor e da própria edição. Uma história da literatura brasileira contemporânea aborda a narrativa e, por meio dela, ou em parte significativa da produção atual, descortina questões do nosso tempo e das nossas disputas sociopolíticas (e literárias).”

Ana Elisa Ribeiro

Professora do CEFET-MG, editora

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“Uma história da literatura brasileira contemporânea: a narrativa”

Lançamento terça-feira (9/6), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi), com presença da autora e bate-papo com Ana Elisa Ribeiro