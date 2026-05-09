Primeira leitura: 'Adriano', de Tatiana Faia

RUA ADRIANO





1.





cinquenta anos

é a conta que separa

a destruição de uma cidade da roma antiga

na baía de nápoles durante a erupção de um vulcão

do afogamento talvez acidental de um rapaz

estrangeiro num dos rios do império





desastres em maior e menor escala

estão agora a séculos de distância

de alguns meses de poeira, poluição

e croissants de chocolate

no café da manhã

com um par de soldados que chegaram atrasados

para se alistarem na guarda do pretório

a dançar na distância





onde a visão desaparece dentro da cegueira

e os gela num azul quase negro

quase o estilhaço de um negativo fotográfico

em que eles continuam a se mexer

vê como esticam os braços

no ar da manhã e os pés traçam

uma linha invisível no chão

estes rituais já cá estavam

muito antes de eles terem chegado

vestidos nos seus uniformes negros

com as altas golas azuis-escuras

delineadas a vermelho por causa

da memória do sangue





é a vez deles serem os fantasmas da história





a tua virá mais tarde





mas agora alguma coisa de ti ou de mim

viaja para lá das sombras

que seguimos até estas ruas

o diminuto fragmento de uma memória

já só impressão





que nos trouxe até aqui se o que é preciso lembrar

não é muito nem é sequer da ordem da biografia

bastam três ou quatro imagens

às quais se regressa como quem volta à atmosfera

depois da força do mar te puxar até ao fundo

e a memória dos olhos dele ter ficado

sepultada em profundidade entre as algas

na memória líquida de um imperador

algures entre um catálogo de imagens

de palácios na ibéria e crocodilos no nilo





é essa memória que enche agora todas as salas

onde tens estado

mesmo ao entrar no mausoléu do imperador em roma

o primeiro nome que te ocorre é o do rapaz





estive vivo poucas vezes

penso que é o que concluiu adriano no fim

e para estar vivo esta talvez seja

a suspeita mais necessária

a que se acrescente talvez apenas esta

andei em tempos à procura

das coisas que estão para lá

do que podia ter previsto mas agora espero

que uma só imagem

faça voltar toda uma estação da minha vida





espero enfim com alegria

tudo o que com certeza me desapontará





acho que este reconhecimento não tem arte

mas deve ser maturidade de estilo

para poetas