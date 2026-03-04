Livro de Domenico Cosenza discute o sujeito contemporâneo

Faustino Rodrigues - Especial para o Estado de Minas

Domenico Cosenza já é um nome conhecido na psicanálise mundo afora. O italiano é membro da Associação Mundial de Psicanálise (AMP) e presença frequente em debates clínicos internacionais, construindo uma obra marcada pelo rigor conceitual e atenção às formas atuais do sofrimento psíquico. Em “Entre o cair e o despertar: o fim de análise”, agora publicado no Brasil e com lançamento neste sábado (7/3) em Belo Horizonte, ele oferece ao leitor um percurso instigante sobre o destino do sujeito em uma época marcada pela fragilidade dos laços e pela exigência permanente de desempenho.

O livro parte de uma questão simples e decisiva: o que acontece quando o sujeito cai? A “queda” aqui não é apenas metáfora moral ou social, mas experiência subjetiva concreta – depressões, rupturas, crises de sentido, colapsos narcísicos. Cosenza examina essas experiências à luz do ensino de Jacques Lacan, mostrando que, muitas vezes, o que se apresenta como fracasso pode abrir a possibilidade de um despertar singular. Não se trata de otimismo ingênuo, mas da aposta psicanalítica de que, no ponto mesmo do impasse, algo do desejo pode ser recolocado em jogo.

Com linguagem clara e exemplos clínicos precisos, incluindo exemplos fundamentados em experiências pessoais, o autor percorre temas como o sintoma, a repetição, a pandemia, o autoritarismo, entre muitos outros. Sua reflexão dialoga diretamente com fenômenos contemporâneos: a medicalização crescente do mal-estar, a busca por soluções rápidas, a dificuldade de sustentar o tempo próprio da elaboração psíquica. Ao contrário de discursos que prometem eliminar o sofrimento, Cosenza recoloca a pergunta sobre o que cada um faz com a sua queda – e como pode transformá-la em ocasião de reposicionamento diante da própria vida.

Cosenza já é autor conhecido do público brasileiro, sobretudo por livros que abordavam temáticas como a dos distúrbios alimentares (destaque para a anorexia) e os excessos da vida atual. “Entre o cair e o despertar” dialoga com as suas obras anteriores, deixando em evidência a coerência de sua produção no campo da psicanálise e sublinhando uma rara acuidade visual para os sintomas da sociedade contemporânea.

A publicação integra a coleção “Interditos”, concebida para apresentar ao público brasileiro autores estrangeiros decisivos no debate psicanalítico. A proposta é atualizar os fundamentos de Freud e Lacan sem perder o rigor, oferecendo instrumentos para pensar os impasses do presente.

A pertinência do livro para o Brasil é evidente. Vivemos um contexto de intensas transformações sociais, instabilidade política e precarização de referências simbólicas. Crescem os índices de sofrimento psíquico, ao mesmo tempo em que se multiplicam soluções padronizadas. Nesse cenário, “Entre o cair e o despertar” propõe outra via: escutar o sujeito em sua singularidade. A psicanálise, lembra Cosenza, não objetiva adaptar o indivíduo a normas externas, mas possibilitar que ele encontre uma maneira própria de responder ao que o desestabiliza.

Há, no livro, uma ética do despertar. Longe de uma superação heroica, na verdade se configura como um trabalho paciente com o que insiste e retorna. Ao sustentar que a queda pode tornar-se ponto de inflexão, no caso, a partir de seu relato pessoal no processo de final de análise e o conseguinte passe, o autor recoloca a dignidade da experiência subjetiva em primeiro plano. Para o leitor não especialista, a obra oferece uma introdução acessível a questões fundamentais da clínica contemporânea; para os profissionais da área, apresenta uma elaboração sólida e articulada com a tradição lacaniana, funcionando como importante instrumento para os estudos e a pesquisa em psicanálise.

Com esta edição, o público brasileiro ganha acesso a um pensamento que alia precisão teórica e sensibilidade clínica. Em tempos de respostas fáceis e diagnósticos apressados, o livro de Domenico Cosenza nos lembra que, entre cair e despertar, há um trabalho – e é nele que a psicanálise encontra sua razão de ser.

FAUSTINO RODRIGUES é psicanalista, jornalista, editor e diretor da coleção "Interditos"

“Entre o cair e o despertar”

De Domenico Cosenza

R$ 79,90

Lançamento neste sábado (7/3), de 10h30 às 12h30, na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi, Belo Horizonte). Também haverá o lançamento de “Clínica do resto, clínica do excesso, clínica da borda: uma experiência do Janela da Escuta”, organizado por Cosenza, Cristiane Grillo, Andréa Torga, Bianca Rocha, Mateus Mou e Vinício Martins.