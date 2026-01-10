Assine
overlay
Início Pensar
Destaques de 2025

'O bom mal': tensão e espanto nos contos de Samanta Schweblin

Novo livro da autora argentina reúne seis narrativas longas marcadas pelo insólito e por um domínio técnico que atordoa e captura o leitor

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/01/2026 04:00

compartilhe

SIGA
x
A escritora argentina Samanta Schweblin
A escritora argentina Samanta Schweblin crédito: Suhrkamp Verlag/Divulgação

José Eduardo Gonçalves

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Especial para o EM

Espanto é uma palavra recorrente para falar do impacto da obra de Samanta Schweblin em seus leitores. Não há como discordar disso, mas há algo nela que a faz especialmente poderosa para mim – e isso é o que me interessa mais. Alguns escritores, como Faulkner, Rosa, Borges, Clarice, que leio e releio com fervor, são de uma estatura gigante que chega a intimidar.  Outros, ao contrário, são tão insólitos e extraordinários que movimentam a engrenagem surda e indecifrável que me leva a desejar escrever, como se nada mais importasse na vida. É esta a linhagem de Samanta, cujos contos eu costumo ler entre atordoado e excitado, tal a expectativa que ela cria em suas histórias. 

“O bom mal”, título que inaugura o tom ambíguo do que iremos encontrar em pouco mais de 150 páginas, tem seis contos longos, todos eles excepcionais. Como “O olho na garganta” ou “Um animal fabuloso”, exercícios notáveis de tessitura narrativa. A tensão se instaura nas primeiras linhas e segue mesmo quando o texto subitamente acaba, e de alguma forma não acaba, pois o leitor é sempre cúmplice das histórias que a escritora inventa.  

Ao concluir a leitura de qualquer um desses contos tenho a sensação de que não há como escapar do movediço pântano da escrita. Sou impelido a desejar – como nunca – o enfrentamento da página em branco. Escrever torna-se imperativo. É o que faço agora. 

JOSÉ EDUARDO GONÇALVES é jornalista, editor e escritor, autor de “Pistas falsas”

“O bom mal”

De Samanta Schweblin

Tradução de Livia Deorsola

Fósforo 

160 páginas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

R$ 79,90

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay