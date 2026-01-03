Primeira leitura: 'Requadrilha', de Maria Valéria Rezende
Em livro inédito de contos, a escritora premiada cria novas histórias a partir da obra de nomes como Franz Kafka e Carlos Drummond de Andrade
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.
Carlos Drummond de Andrade
A Praça da Liberdade não mudou nada e a figura de cabelos louros, sentada no banco de cimento, dando miolo de pão aos pombos, traja-se de maneira que, à primeira vista, não revela se pretende seguir a moda retrô ou se é mesmo simplesmente conservadora. Assim, de costas, impossível adivinhar-lhe a idade e nem se o louro dos cabelos é natural ou fingido. Hoje as tinturas são tão perfeitas! João, no entanto, tem a vaga impressão de que a conhece, cruza as mãos às costas, dá a volta ao banco, disfarçando, olha para cima, acompanhando o voo dos pombos e, afinal, como que casualmente, encara a mulher sentada. João tem um sobressalto e respira um leve ar de saudade. A cena podia ser do longínquo ano de 1950.
Vê à sua frente, como num espelho, a mesma expressão de surpresa que deve estampar na própria cara.
— Maria!? É Maria, não é? Você não mudou nada!
— João! De você não posso dizer o mesmo... mudou, mudou demais, mas se reconhece. Não aparenta a idade que deve ter. Você não estava nos Estados Unidos?
— Mais de cinquenta anos, sem voltar ao Brasil nem uma vez. Não havia razão nenhuma para voltar... dei-me bem, muito bem, descobri meu caminho. Vim mesmo só para vender uma propriedade e conferir que estou melhor lá, onde sou um artista reconhecido.
— Artista? Eu nunca soube que você era artista, naquele tempo...
— Pois é... eu mesmo apenas desconfiava de que podia ser. o desgosto que tive aqui me empurrou para um novo caminho. Foi a minha sorte. A vida... E você? Olhando você de costas, tive a impressão de ter voltado àquele nosso tempo... Parecia tudo tão igual!
— E é, João, para mim é tudo igual, o tempo e a vida passaram e eu fiquei no mesmo lugar, a mesma casa em que morava minha família, ali na rua Rio de Janeiro, o mesmo emprego na Biblioteca Municipal... como se dizia antigamente, fiquei pra tia. Minha vida acabou naquele dia...
— No dia em que Joaquim... cometeu aquele ato... desastrado.
— Sim, desastrado mesmo, teve de suicidar-se três vezes para, afinal, morrer... e por causa de Lili, daquele casamento que afinal não deu em nada... ela vive internada por alcoolismo e ele, o Fernandes, ninguém sabe onde foi parar. Se Joaquim tivesse resistido, sobrevivido, quem sabe teria descoberto a mediocridade de Lili, teria percebido quem lhe daria amor de verdade.
— Vejo que ainda guarda mágoa.
— Não, mágoa não, mágoa exige um coração vivo. O meu, hoje, é só um músculo. Você, pelo que vejo, teve sorte, conseguiu livrar-se inteiramente da lembrança de Teresa.
— Teresa? E por onde anda Teresa?
— Não soube? Morreu há pouco, riquíssima, dona do bordel mais luxuoso de Porto Alegre.
— Bordel? Mas Teresa não foi para um convento? Me disseram...
— Essa história de convento foi apenas um mal-entendido, questão de vocabulário. Conventilho, como chamam os bordeis lá no Sul, é para onde ela foi. Enlouqueceu quando Raimundo morreu naquele desastre sem nunca lhe ter dado sequer um beijo. Caiu na vida, desaparafusou-se completamente. Sinto muito contar-lhe isto agora, sei o quanto você era louco por ela.
— Eu? Louco por Teresa? Nunca liguei para Teresa.
— Mas como não? todos víamos que você amava Teresa! Pois não foi pelo desgosto de ser rejeitado por ela que você fugiu para os States?
— De jeito nenhum! Meu aparente interesse por Teresa era puro disfarce. Fui-me embora no dia do casamento de Lili com J. Pinto Fernandes.
— Então era Lili que você amava?
— Não, minha querida, eu amava J. Pinto Fernandes.
Sobre a autora e o livro
Maria Valéria Rezende nasceu em 1942, na cidade de Santos (SP), onde viveu até os dezoito anos. É pedagoga, educadora popular, escritora, tradutora, além de freira da congregação de Nossa Senhora — Cônegas de Santo Agostinho. Formou-se em língua e literatura Francesa pela Universidade de Nancy, na França, em pedagogia pela PUC-SP, e obteve mestrado em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Romancista e contista premiada, é uma das idealizadoras do coletivo feminista literário Mulherio das letras, que reúne cerca de sete mil mulheres ligadas à cadeia produtiva e criativa do livro, entre escritoras, editoras, tradutoras e livreiras. Em “Recapitulações”, livro inédito de contos, Maria Valéria “brinca” com a ideia de originalidade ao criar histórias a partir de obras de autores consagrados como Julio Cortázar, Machado de Assis, Franz Kafka e Carlos Drummond de Andrade.
“Recapitulações”
De Maria Valéria Rezende
Posfácio de Roberto Zular
Editora 34
88 páginas
R$ 57