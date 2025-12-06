Assine
DEPOIMENTO

Cide Piquet: 'Poesia de Cristina Peri Rossi mistura amor, raiva e humor'

Para um dos tradutores da antologia poética "nossa vingança é o amor", autora promove "mistura muito peculiar de três sentimentos demasiadamente humanos'

06/12/2025 04:00

A escritora uruguaia Cristina Peri Rossi
A escritora uruguaia Cristina Peri Rossi crédito: Facebook/Reprodução

CIDE PIQUET 

ESPECIAL PARA O EM

“Para além do desejo e do exílio, comumente apontados como os principais temas de sua obra, penso que a poesia de Cristina Peri Rossi se distingue sobretudo pelo espírito de transgressão e pela carga emocional. Ela nunca escreve de modo frio; pelo contrário, há em seus poemas uma mistura muito peculiar de três sentimentos demasiado humanos: amor, raiva e humor. Amor, nas suas mais variadas formas: o desejo homoerótico, o amor pela vida e pela literatura, a fraternidade e a compaixão. Raiva (que se traduz em combatividade, subversão e espírito crítico) contra o patriarcado, as ditaduras, contra seu destino de exilada, contra as injustiças, contra o capitalismo. Humor, seja como ironia, sarcasmo, provocação ou antídoto contra as adversidades (a sua é uma poesia sumamente divertida!). Creio que esses três sentimentos estão de certo modo cifrados no título da antologia: “Nossa vingança é o amor”. Vale dizer ainda que seus poemas falam de situações concretas e da vida comum, especialmente do universo feminino, mas não só.”

Cide Piquet, editor da 34, é um dos organizadores e tradutores de “Nossa vingança é o amor”

Leia: Lançamentos de Cristina Peri Rossi renovam interesse pela autora no Brasil

