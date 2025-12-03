Bula Prêmio de Conto anuncia os dez vencedores

O Bula Prêmio de Conto divulgou os dez contos vencedores de sua primeira edição, que recebeu 1.851 inscrições de todo o país e da diáspora lusófona. O primeiro lugar ficou com “(Des)dobras”, da pernambucana Paolla Marletti de Barros Guimarães, seguida por Valdinei Aparecido de Avila e Silva, de São Paulo, e José Eduardo Mendonça Umbelino Filho, de Goiás.

Criado pela Revista Bula e dedicado exclusivamente ao conto em língua portuguesa, o prêmio adotou cinco etapas de leitura às cegas. A curadora Tainá Corrêa, integrante do júri ao lado de Cristovão Tezza, Miguel Sanches Neto, Ademir Luiz e Solemar Oliveira, afirma que o processo buscou reduzir vieses e concentrar a atenção no texto. “O compromisso era exclusivamente com a qualidade literária”, diz. “Na fase final, a diferença entre os contos estava na precisão e na solução narrativa.”

A vencedora, que inscreveu um conto pela primeira vez, afirma que buscava apenas testar, discretamente, como seria ser lida. “Sempre escrevi em silêncio”, diz Paolla Marletti. “Quando vieram os retornos dos leitores, entendi que não era mais um segredo: eu escrevo para quem lê.”

Além do trio nas primeiras posições, o prêmio destacou autores de Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Os dez contos serão reunidos em e-book, com circulação digital gratuita, iniciativa que a organização define como parte do esforço de mapear novas vozes da narrativa breve.



Vencedores do 1º Bula Prêmio de Conto

1 — (Des)dobras – Paolla Marletti de Barros Guimarães (PE)

2 — Legenda para um mapa que não existe – Valdinei Aparecido de Avila e Silva (SP)

3 — La Maison Du Papillon Tapissier – José Eduardo Mendonça Umbelino Filho (GO)

4 — Véu de Chumbo – Pedro Henrique Felix Barbosa (RN)

5 — Vírgula portátil – Valdinei Aparecido de Avila e Silva (SP)

6 — O vestíbulo – Osvaldo Corrêa Soares (RJ)

7 — Pureza – José Eduardo Mendonça Umbelino Filho (GO)

8 — Proveniência – Paulo Antonio Zoppi (SP)

9 — O tempo do abraço – Andre Luis dos Santos Queiroz (RJ)

10 — Meu soco – Fabrício Barcelos Cardoso (SP)

