Colóquio em BH terá dois dias de homenagens ao 'príncipe dos poetas árabes'

O colóquio “Elias Farhat: o príncipe dos poetas árabes entre nós” celebra em Belo Horizonte na próxima semana o centenário literário do poeta libanês radicado no Brasil. Parceria entre a Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências e a Academia Mineira de Letras, o evento nos dias 4 e 5 de dezembro inclui conferências, mesas-redondas, exposições e lançamentos.

A programação da abertura tem como destaque o lançamento do primeiro livro em português do autor (edição bilíngue), com textos de pesquisadores brasileiros. No dia 5, a programação segue com mesas-redondas e conferências que abordam a trajetória de Farhat sob diferentes perspectivas: sua contribuição sociopolítica e literária, sua relação com a comunidade árabe em Belo Horizonte, e os desafios da tradução da língua e literatura árabes no Brasil. No encerramento, a conferência “As diversas modalidades de amor na língua árabe e na poesia de Elias Farhat”, ministrada por Gehad Ismail Hajar.

Para o coordenador do evento, o professor Miguel Mahfoud, a obra de Elias, “ao mesmo tempo lírica e libertária”, inspira “pela criatividade diante da vida ameaçada e pela ânsia de liberdade inegociável”. Jacyntho Lins Brandão, presidente da Academia Mineira de Letras, ressalta o fato de Elias, mesmo tendo vivido em Belo Horizonte, ainda ser pouco conhecido em Minas. “É com satisfação que a AML se associa à comunidade líbano-brasileira nesse evento em sua homenagem. Fica o convite a todos que queiram apreciar a inspiração e destreza desse poeta admirável”, completa.