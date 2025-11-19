Ligia Gonçalves Diniz conquista prêmio da Biblioteca Nacional
Ensaio da pesquisadora da UFMG discute como modelos de masculinidade estruturam leitura, desejo e narrativa, e por que a crítica não deve buscar conciliação
compartilheSIGA
Professora-adjunta da Faculdade de Letras da UFMG, Ligia Gonçalves Diniz venceu o prêmio da Biblioteca Nacional de 2025 na categoria Ensaio Literário com “O homem não existe: Masculinidade, desejo e ficção” (Zahar). Professora de Teoria da Literatura na UFMG, Ligia examina como certas representações masculinas se consolidaram na tradição ocidental e como essas figuras seguem organizando leitura, crítica e imaginário. O livro, lançado pela Zahar, parte da relação da autora com obras que formaram sua trajetória, sem excluir tensões internas desse repertório.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em entrevista ao Pensar do Estado de Minas, em 2024, Ligia afirmou que a análise não busca conciliação: “Pensar em reconciliação não me parece algo produtivo”. Ela também recusou simplificações na leitura de personagens problemáticos: “um personagem machista não torna o autor ou o livro machistas, não necessariamente”. Ela ainda destacou que essas influências são constitutivas da formação de qualquer leitor: “Como eu faço para recusar todas essas influências que são parte do que eu sou?”.
Leia: Eles por ela: 'O homem não existe' discute a masculinidade na literatura
Em segundo lugar ficou Silviano Santiago com “O grande relógio: a que hora o mundo recomeça - Caderno em andamento 1” (Editora Nós) e, na terceira colocação, “Modernismo negro: a literatura de Lima Barreto” (Segundo Selo), do professor Jorge Augusto, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A entrega do Prêmio Mário de Andrade e das outras categorias está marcada para o dia três de dezembro.