Início Pensar

Massi lê Adélia

Estado de Minas
Estado de Minas
15/11/2025 02:00

crédito: Redes sociais/Reprodução

Adélia Prado (foto) chega aos 90 anos no dia 13 de dezembro e o projeto “Letra em Cena” homenageará a poeta mineira com edição especial na próxima terça-feira (18/11). O editor, ensaísta e poeta paulistano Augusto Massi fará palestra sobre a trajetória da autora de “Bagagem”, com análise dos principais aspectos da obra de Adélia. Haverá também leituras e depoimentos de poetas e escritores convidados pelo curador do projeto, José Eduardo Gonçalves. “Letra em Cena – Adélia Prado 90 anos” começa às 19h na Sala Multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A entrada é franca, com inscrições via Sympla.

