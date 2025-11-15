Assine
overlay
Início Pensar

Sonhos imortais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
crédito: Divulgação

“Os livros, sim, são mais imortais do que os autores, apesar de também poderem encontrar a sua finitude, como exemplificam o triste fim da Biblioteca de Alexandria, em que se perderam incontáveis obras da antiguidade, ou a assassina queima de livros pelos nazistas, ou as muitas publicações que simplesmente são descartadas no lixo, reciclável, espera-se. Talvez imortais sejam somente os sonhos que inspiram os livros, e assim alimentam seus escritores e seus leitores. E os sonhos serão imortais enquanto existir a humanidade.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trecho do discurso de posse de João Batista Melo na Academia Mineira de Letras no último dia 7. João Batista passa a ocupar a cadeira 2. Na foto dos ‘imortais’, em pé, da esquerda para a direita, Luís Giffoni, Antenor Pimenta, Caio Boschi, Paulo Beirão, Wander Melo Miranda, JD Vital, Carlos Herculano Lopes, Silviano Santiago e Rogério Faria Tavares. Sentados, da esquerda para a direita: Maria Esther Maciel, Jacyntho Lins Brandão, João Batista e Ana Cecília Carvalho.

Tópicos relacionados:

livro sonhadores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay