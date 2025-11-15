Sonhos imortais

“Os livros, sim, são mais imortais do que os autores, apesar de também poderem encontrar a sua finitude, como exemplificam o triste fim da Biblioteca de Alexandria, em que se perderam incontáveis obras da antiguidade, ou a assassina queima de livros pelos nazistas, ou as muitas publicações que simplesmente são descartadas no lixo, reciclável, espera-se. Talvez imortais sejam somente os sonhos que inspiram os livros, e assim alimentam seus escritores e seus leitores. E os sonhos serão imortais enquanto existir a humanidade.”

Trecho do discurso de posse de João Batista Melo na Academia Mineira de Letras no último dia 7. João Batista passa a ocupar a cadeira 2. Na foto dos ‘imortais’, em pé, da esquerda para a direita, Luís Giffoni, Antenor Pimenta, Caio Boschi, Paulo Beirão, Wander Melo Miranda, JD Vital, Carlos Herculano Lopes, Silviano Santiago e Rogério Faria Tavares. Sentados, da esquerda para a direita: Maria Esther Maciel, Jacyntho Lins Brandão, João Batista e Ana Cecília Carvalho.